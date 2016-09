Von Marco Fraune

Weil am Rhein. Hunderte Bürger haben sich am heutigen Samstag am Sternmarsch in Weil am Rhein beteiligt. Die Teilnehmer zogen auf sechs verschiedenen Routen zu Fuß oder mit dem Fahrrad in Richtung Friedlingen. Hier fand dann eine Kundgebung statt, bei der sich die Redner für mehr Toleranz und ein friedliches Miteinander aussprachen.

Der Schirmherr der vom "Weiler Aktionsbündnis Miteinander" organisierten Veranstaltung, Oberbürgermeister Wolfgang Dietz, erklärte: "Wir setzen heute ein Ausrufungszeichen für Demokratie und Toleranz."

Die Veranstaltung verlief friedlich. Die Organisatoren schätzten die Teilnehmerzahl auf 800, die Polizei sprach von 450 Menschen.

