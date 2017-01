Nicht zufrieden ist die Pendlerinitiative Busanbindung Märkt mit dem Angebot, das ihnen SWEG-Betriebsleiter Thomas Lang in der Ortschaftsratssitzung am Mittwochabend unterbreitet hat. „Damit wäre nur ein Viertel unserer Forderungen erfüllt“, erklärte Pendler Daniel Spielmann.

Weil am Rhein-Märkt. „Für die morgendliche Anbindung nach Basel oder Freiburg und für die Schüler in Richtung Lörrach gibt es kostengünstige Varianten, indem Leerfahrten genutzt werden“, sagte Lang.

Der Bus soll in Märkt um 6.30 Uhr abfahren und wäre dann um 6.34 Uhr am Eimeldinger Bahnhof. Die Züge nach Freiburg beziehungsweise Basel fahren um 6.43 beziehungsweies 6.51 Uhr. Ebenfalls erreichbar wären die Busse der Linie 1 und 15 nach Lörrach und Weil, Abfahrt 6.50 Uhr.

„Nachmittags war eine Verbindung zwischen 17.30 und 18.10 Uhr gefordert – das haben wir mit der Linie 12 bereits im Angebot“, informierte Lang. Dieser Bus fährt um 18.01 Uhr in Weil am Rhein am Rathaus beziehungsweise um 18.10 in Haltingen ab. Der Bus ist dann um 18.20 Uhr in Märkt. Mit dem Zug von Basel ist man um 17.52 Uhr in Weil am Bahnhof und um 17.54 Uhr in Haltingen.

„Der zusätzliche Betrieb würde im Jahr 5000 Euro kosten", wusste Bürgermeister Rudolf Koger. Die Stadt übernehme die Kosten. Allerdings würde es sich zunächst um einen Probetrieb für ein Jahr handeln. „Wir müssen ja sehen, wie die Nutzung funktioniert“, sagte Koger. Wenn sich die Frequenz als stabil erweise, sei das Angebot dauerhaft denkbar.

Die neue Lösung könnte relativ kurzfristig umgesetzt werden, erläuterte Betriebsleiter Lang – voraussichtlich mit der Linie 12 oder 66, bei denen Märkt ohnehin auf dem Linienweg liegt. „Wir müssten eine Fahrplanänderung beim Landratsamt beantragen.“ Eine Umsetzung zum 1. März oder 1. April sei denkbar.

Der Pendlerinitiative genügt das allerdings nicht: „Wir müssten früher losfahren und wären erst um 18.20 Uhr zurück, das ist total unattraktiv“, erklärte Spielmann. Es ergebe nur Sinn, wenn sie abends auch früher zurückkämen. Außerdem müssten die Pendler 15 Minuten am Bahnhof warten. „Wir wollten morgens zwei Linien“, erinnerte Spielmann (siehe Infokasten). Die Linie 66 (7.10 Uhr ab Märkt) könne aber nicht früher fahren, erklärte Lang.

„Es gibt keine Lösung für jeden Lebensentwurf“, erklärte Koger. Die Zugverbindungen müssten berücksichtigt werden. Spielmann forderte, die Ortsteile besser anzubinden, nicht nur die Kernstadt. „Wir haben doch keine großen Anforderungen: Wir wollen um 8 Uhr am Arbeitsplatz und um 18 Uhr wieder in Märkt sein“, fasste er zusammen.

„Ich finde den Frühbus gut“, kommentierte Ortschaftsrat Sven Lenz. Aber er könne die Pendler verstehen – es müsse vorne und hinten passen. „Da muss es einen Kompromiss geben.“ Der erste Schritt sei gemacht, fasste Ortsvorsteher Stefan Hofmann zusammen. Die Verbindung morgens solle umgesetzt werden – auch die Pendlerinitiative erklärte, dieser eine Punkt sei abgehakt. „Ich finde das toll, es ist eine Veränderung. Nun werden wir intern in Klausur gehen“, schloss Hofmann.

Weil am Rhein-Märkt (sas). Daniel Spielmann von der Pendlerinitiative Busanbindung Märkt machte in der Ortschaftsratssitzung außerdem den Vorschlag, ein Anrufsammeltaxi zu nutzen. „Die sind aber nur ausgelegt bis zur nächsten Bushaltestelle. Wenn wir das anfangen, haben wir einen Taxibetrieb“, warnte Bürgermeister Rudolf Koger. SWEG-Betriebsleiter Thomas Lang erklärte, theoretisch sei es denkbar. „Vielleicht wäre das ein Einstieg, die Leute an die öffentlichen Verkehrsmittel heranzuführen“, meinte Ortsvorsteher Stefan Hofmann. Die Pendlerinitiative müsste sich in Form der Belegung engagieren, sonst würde man das „wieder sterben lassen“.

Koger fand eine Wartezeit von 15 Minuten abends in Haltingen zumutbar. „Gewisse Zeitspannen sind nicht zu überbrücken. Das ist kein Grund für ein Anrufsammeltaxi, mit dem man vielleicht fünf Minuten gewinnt.“

Folgende Lösungsvorschläge hatte die Pendlerinitiative Busanbindung Märkt im vergangenen Jahr ausgearbeitet: Der 66er-Bus soll statt um 7.10 Uhr bereits zehn Minuten früher in Märkt abfahren. So könnte (auch mit Verspätung) die Tram in Friedlingen oder Weil am Rhein erreicht werden.

Um den Zug von Eimeldingen nach Basel oder Freiburg zu erreichen, soll der Bus statt um 6.46 bereits um 6.33 Uhr in Märkt abfahren.

Für abends wünscht sich die Pendlerinitiative einen Bus, der um 17.35 Uhr ab Weil-Rathaus und einen, der um 18.06 Uhr ab Eimeldingen fährt.