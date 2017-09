Weil am Rhein Ideen und Pläne für Konzentration in Weil

Von Marco Fraune

Weil am Rhein/Huningue. Das Trinationale Umweltzentrum (Truz) sucht aktuell nach Möglichkeiten, die Institution an einem Standort zusammenzubringen. Noch ist der Fachbereich Naturschutz in Räumen der Freien Evangelischen Schule (FES) in Lörrach untergebracht, die übrigen Mitarbeiter haben ihr Domizil hingegen im Hadid-Bau, wobei sogar schon seit 2004 das Sundgauhaus und die rund ein Hektar große Außenfläche als Freilandlabor und für die Umweltbildung noch genutzt wird.

Unklare Zukunftsaussichten gibt es für das Lörracher Domizil, da die Schule dem Truz zwar Räume überlasst, doch sollten diese für den eigenen Bildungsbetrieb erforderlich sein, müssen sich die Naturschützer eine neue Bleibe suchen. „Wir sondieren Möglichkeiten am Hauptsitz in Weil am Rhein“, erklärte Truz-Geschäftsführer Thomas Klug am Rande der Mitgliederversammlung des Trinationalen Umweltzentrums im Le Triangle in Huningue am Donnerstagabend. Aktuell befinde man sich aber noch in der Ideenfindung, warb er angesichts der laufenden Grundlagenarbeit noch um Geduld. Klar sei aber: „Man muss behutsam gucken, was man entwickeln kann.“

Während es für Lörrach also eine unklare Mietsituation gibt und der Mietvertrag für das Hadid-Gebäude im Jahr 1999 für 20 Jahre mit einer Option für fünf weitere Jahre versehen ist, läuft der Pachtvertrag für das Sundgauhaus schon im nächsten Jahr aus. Wie berichtet, hat das Truz starkes Interesse am Erwerb des Sundgauhauses zu einem symbolischen Preis. Laut dem Geschäftsführer der Landesgartenschau, Ottmar Schmidt, soll die Überlassung des Gebäudes durch einen Erbbauvertrag auf eine dauerhafte und verlässliche Grundlage gestellt werden.

Der Bauzustand des Sundgauhauses macht den Umweltschützern zugleich „ein bisschen Sorgen“. So hätten sich Löcher in den Lehmwänden gebildet, erklärte Thomas Schwarze vom Fachbereich Umweltbildung. Eigentlich habe man vorgehabt, schon vergangenes Jahr zu sanieren. Nun soll es dieses Jahr noch was werden. „Wir hoffen, dass wir noch vorankommen.“

In neuem Glanz erstrahlt hingegen die Tieranlage. So wurden der Stall als auch die Zäune saniert.