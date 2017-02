12:09 Jobvermittler: Der Arbeitsmarkt bleibt weiter in Form

Nürnberg - Jobvermittler sehen vorerst keinen Hinweis auf ein Ende des Jobaufschwungs. Mindestens bis zum Frühsommer rechnen sie saisonbereinigt mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in seinem Arbeitsmarktbarometer für Februar berichtete. Zugleich werde die Zahl der Jobs in den kommenden drei Monaten erneut zunehmen. Da aber Unternehmen weiterhin neue Arbeitsplätze schafften, bleibe der Arbeitsmarkt aufnahmefähig und die Nachfrage nach Arbeitskräften hoch.

11:52 Bundesregierung will Flüchtlingen Anreize für Rückkehr geben

Tunis - Die Bundesregierung will Flüchtlinge zur freiwilligen Rückkehr in ihre Heimatländer motivieren. Anfang März soll ein Rückkehrerprogramm in elf Ländern starten, mit dem Menschen ohne Bleibeperspektive in Deutschland Anreize zur Rückkehr gegeben werden sollen. Das teilte das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte im vergangenen November 150 Millionen Euro dafür bereitgestellt. Das Rückkehrerprogramm umfasse zunächst vor allem Länder in Nordafrika und auf dem Balkan, so ein Ministeriumssprecher.