Weil am Rhein Im Zeichen des Dirigentenwechsels

Auf „ein besonderes Jahr“ blickte der Vorsitzende des Akkordeon-Orchesters Weil am Rhein, Rolf Erbsland, bei der Generalversammlung im Gasthaus „Am Bootssteg“ zurück.

Weil am Rhein (sc). Bei den Wahlen, die Tagespräsident Jürgen Rühle leitete, wurde der bisherige Vorstand mit Rolf Erbsland an der Spitze einstimmig wiedergewählt

Wahlen

Zweite Vorsitzende bleibt Christa Arnold, erster Kassierer Wolfgang Bolanz, zweiter Kassierer Christian Hemberger, erste Schriftführerin Nicole Ritter und zweite Schriftführerin und Protokollführerin Susanne Bolanz. Aktivbeisitzerin ist Ulrike Römpp, als neuer Passivbeisitzer wurde Ralph Mäusel gewählt. Neue Kassenprüferin ist Maria Majer. Rühle dankte dem Vorstand, allen voran Rolf Erbsland, für die geleistete Arbeit. Erbsland merkte an, dass dies die letzten zwei Jahre seien, in denen er als Vorsitzender zur Verfügung stünde.

Rückschau

Durch das Ableben des langjährigen Dirigenten Martin Eckerlin sei der Vorstand vor der großen Aufgabe gestanden, einen Nachfolger zu finden. In den ersten Monaten habe Andrea Andres den Dirigentenstab übernommen. Seit September ist nun Anne Kaßecker, die zugleich die Jugend unterrichtet, Dirigentin.

Insgesamt seien die Musiker an zwei Unterhaltungskonzerten, bei verschiedenen „Ständchen“ und am Jahreskonzert aufgetreten. Die Auftritte seien allesamt erfolgreich gewesen, und vom Publikum kamen durchweg positive Rückmeldungen, berichtete Erbsland. Das gemeinsame Spiel habe sich nach dem Probenwochenende verbessert, was sich auf das Jahreskonzert positiv ausgewirkt. Dank der Spende von Christian Renk konnten zwei Pauken angeschafft werden.

Jugend

Fünf Schüler werden derzeit ausgebildet, teilte Anne Kaßecker mit. Es wurde mit zwei Schülerinnen an einem Jugendwertungsspiel in Wehr mit viel Erfolg teilgenommen.

Die beiden Mädchen haben in ihrer Altersstufe als Duo den ersten Platz mit Prädikat erreicht. Bedauerlicherweise erfordere die Schule für den musikalischen Nachwuchs viel Einsatz und Zeit, so dass es schwer sei, die Kinder zu halten oder neue Schüler zu gewinnen. Bericht der Dirigentin

Anne Kaßecker nannte die Zusammenarbeit mit den Musikern „erfolgreich“. Es mache Spaß, mit dem Akkordeon-Orchester zu musizieren. Allerdings mahnte die Dirigentin einen regelmäßigen Probenbesuch an.

Finanzen

Die Finanzlage stellte Wolfgang Bolanz dar. Beachtliche Ausgaben seien vor allem für das Stimmen und Reparieren der Bassinstrumente entstanden. Auch das Dirigentenhonorar sowie die Miete für den Probenraum schlagen zu Buche, sagte Bolanz. „Nur mit den Mitgliedsbeiträgen wäre der Verein nicht lebensfähig“, sagte der Kassierer. Die Kassenprüfer Jürgen Rühle und Ludwig Lippeck erwirkten die Entlastung.