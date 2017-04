Weil am Rhein Immer mehr grüne Zettel

Der Einkaufstourismus hält unvermindert an. Immer mehr Schweizer nutzen den nach wie vor sehr günstigen Wechselkurs, um in Deutschland einzukaufen. Das verdeutlichen die steigenden Ausfuhrbescheinigungen, die sich die Schweizer Kunden abstempeln lassen.

Weil am Rhein. So viele grüne Zettel wie noch nie haben die Zollbeamten zwischen Weil am Rhein und Rheinfelden an den Grenzübergängen im vergangenen Jahr abgestempelt. 6,37 Millionen waren es, das ist eine weitere Steigerung um 1,5 Prozent. Im Jahr zuvor waren es noch 6,28 Millionen, wie Antje Bendel, die Pressesprecherin des Hauptzollamts Lörrach, auf Nachfrage unserer Zeitung sagt. Wenn sich die Schweizer Kunden nach dem Einkauf die Ausfuhr am Zoll bescheinigen lassen, erhalten sie die Mehrwertsteuer zurück.

Zahlen für die einzelnen Zollämter werden nicht mehr mitgeteilt, um, wie Bendel sagt, die Verkehrsströme nicht zu beeinflussen. Nach den Zahlen und Erfahrungen in den Jahren zuvor ist jedoch davon auszugehen, dass das Gros der Ausfuhren an den Grenzübergängen in Weil am Rhein und hier vor allem in Friedlingen bescheinigt wurde.

Ein Blick auf die Parkplätze und in die Parkhäuser in der Grenzstadt bestätigt dies. Wohin man auch schaut, überall stehen Autos mit Schweizer Kennzeichen. Nicht nur aus den Kantonen Basel Stadt und Basel Land kommen die Einkaufstouristen, sondern auch von weiterher. Kunden aus dem Raum Solothurn, Bern, Zug und anderen Kantonen sind dabei auszumachen.

Immer stärker aufgesucht wird in erster Linie an den Sonntagen das Autobahnzollamt. Dies bestätigt Antje Bendel. Sonntags können nur an der Autobahn die grünen Zettel abgestempelt werden. Das heißt: Viele Schweizer verbringen nach dem Einkauf am Samstag ein Wochenende im Badischen. Offensichtlich übernachten sie in einem Hotel-Restaurant, lassen es sich am Samstagabend kulinarisch gut gehen oder machen Wellness, ehe sie am Sonntagabend wieder über die Grenze an der Autobahn nach Hause fahren. „Es sind sonntags auch zahlreiche Eidgenossen aus der Innerschweiz, die sich vor dem Grenzübertritt noch die grünen Zettel abstempeln lassen“, weiß Antje Bendel.

Dass Einkaufstouristen aus der Schweiz „auf einem konstant hohen Niveau“ hierher kommen, bestätigt Günther Merz, Centermanager des Rhein-Centers in Friedlingen. 2016 sei für die Geschäfte des Friedlinger Einkaufszentrums ein gutes Jahr gewesen, allerdings würden die Zahlen nicht ganz ans Ausnahmejahr 2015 heranreichen, als der Kurs zeitweise bei 1:1 gelegen habe. Merz ist in jedem Fall mit dem Ergebnis des Jahres 2016 sehr zufrieden, wie er auf Nachfrage deutlich macht.