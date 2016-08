Weil am Rhein. Sommerzeit ist eigentlich Ferienzeit. Das Amt für Gebäudemanagement und Umweltschutz nutzt aber die Zeit, um insbesondere in Schulen, Sporthallen und Kindertagesstätten notwendige Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. So laufen auch im Sommer 2016 wieder viele Projekte. Die größten Maßnahmen sind die Sanierung der sanitären Anlagen in der Sporthalle der Karl-Tschamber-Schule sowie die in der Kleinschwimmhalle. Wie bereits berichtet, werden hier die Duschanlagen erneuert und die Warmwasseraufbereitung saniert. Die neue Technik wird zudem in die Gebäudeleittechnik von Turnhalle und Kleinschwimmhalle integriert. Die Kosten für diese Sanierung belaufen sich auf rund 335 000 Euro. Die Arbeiten können rechtzeitig zum Beginn des neuen Schuljahrs abgeschlossen werden. In den Schulgebäuden steht außerdem, wie in jedem Jahr, die Renovierung von Klassenzimmern an. Hier werden je nach Bedarf Malerarbeiten, Schallisolierung, Bodenbelagsarbeiten und Elektroarbeiten durchgeführt. In diesem Jahr werden vor allem Klassenzimmer in der Alten Schule der Hans-Thoma-Schule, in der Hans-Thoma-Schule und in der Leopoldschule renoviert. In der Leopoldschule werden aktuell auch noch einige Brandschutzmaßnahmen, die aus der letzten Brandverhütungsschau resultieren, umgesetzt. Zurzeit wird der zweite Fluchtweg hergestellt; das heißt, einzelne Klassenzimmer werden durch Fluchttüren miteinander verbunden. Im Außengelände wird außerdem der Ballfangzaun auf der Südseite erneuert. Beim Kant-Gymnasium wird die Umstellung der Beleuchtung von den herkömmlichen Leuchtstoffröhren auf LED-Leuchten fortgesetzt. Bereits in den vergangenen beiden Jahren wurde mit dem Austausch begonnen und rund 13 Klassenzimmer umgestellt. In diesem Jahr ist die Umrüstung der Flure und Foyers vorgesehen. Mit der Umstellung auf LED wurde auch ein neues Beleuchtungskonzept mit neuen Regelungselementen eingeführt. Die Maßnahme wurde im Rahmen der „Nationalen Klimaschutzinitiative“ auch vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gefördert. Parallel zu den Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen an den Schulen läuft die Planung für das Projekt „Energetische Sanierung der Gemeinschaftsschule“. Bei der Gemeinschaftsschule soll ab dem kommenden Jahr eine komplette energetische Sanierung und Sanierung der Außenwände, Installation einer dezentralen Lüftung, Erneuerung der Decken inklusive Beleuchtung erfolgen. Hierzu wird im Moment die Entwurfsplanung vorbereitet. Im Bereich der Kindertagesstätten erfolgt in der Kita Hebelplatz, der Austausch der bestehenden Küche durch eine neue Küchenzeile.