Weil am Rhein In drei Stationen gegliedert

Weil am Rhein. Malerei, Zeichnung, Collage und Installationen werden von Gaby Roter unter dem Titel „Res Naturae“ ab Samstag, 14. Oktober, bis zum 12. November in der städtischen Galerie Stapflehus in Weil am Rhein gezeigt.

Ihre Arbeiten sind in drei Stationen gegliedert. Von Gerrit Walter wird eine „Literarische Übermalung in drei Kapiteln“ zu sehen sein. Die Ausstellung eröffnet Kulturamtsleiter Tonio Paßlick am Samstag um 18 Uhr. Gerrit Walter nimmt die Besucher mit auf eine literarische Wanderung durch die Ausstellung.

Während der Ausstellung finden mittwochs, 18. Oktober und 1. November, von 10 bis 12 Uhr Workshops zur Ausstellung statt. Anmeldungen zu den Workshops nimmt die Künstlerin unter „info@gabyroter-raumkunst.de entgegen.

Gaby Roter gehört zu den renommierten Künstlern der Region. Nach dem Studium der freien Malerei arbeitete sie als Theatermalerin und assistierte bei Kunst am Bau-Projekten von Franz Fédier. Neben der freiberuflichen künstlerischen Arbeit entstand die Kreative 213, ein Gestaltungsbüro mit Schwerpunkt Ladeneinrichtung. Parallel gab sie Kurse im Bereich Kunst, Design und Architektur im Vitra Design Museum.

Mehrere Einzel- und Gruppen-Ausstellungen in In- und Ausland haben sie für zwei Jahre nach Stockholm gebracht. Der schwedische Kunstrat hat für die technische Hochschule Stockholm und die schwedische Botschaft Bilder erworben. Ihre Bilder sind in mehreren öffentlichen Gebäuden, wie dem Hochbauamt Radolfzell, der Deutschen Bank Lörrach, der Sparkasse Lörrach, der VHS Lörrach, Boehringer Ingelheim Reims und im Kulturzentrum Le Triangle Huningue zu sehen. Das großformatige Bild die „Himmelsleiter“ war ein Geschenk der Stadt Weil am Rhein zur Einweihung des Kulturzentrums der französischen Partnerstadt.

Die Ausstellung ist samstags von 15 bis 18 Uhr und sonn- und feiertags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.