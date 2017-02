Weil am Rhein. Bislang unbekannte Täter sind von Freitagabend 16.30 Uhr bis Montag 6.45 Uhr in ein Firmengebäude an der Lustgartenstraße in Weil am Rhein eingestiegen. Zunächst hebelten sie ein Fenster an der Nordseite auf und im Erd- und Obergeschoss dann mehrere Bürotüren. In einem der Büros wurde eine Geldkassette aufgebrochen und das Bargeld entwendet.

Aus demselben Büro klauten die Einbrecher auch einen kleinen Standtresor. Diesen brachen sie dann unweit der Firma im Freien auf. Zum Diebesgut können die Polizeibeamten derzeit noch keine näheren Angaben machen, ebenso wenig steht der Einbruchsschaden fest.

Die Polizei aus Weil am Rhein ermittelt anhand der vorgefundenen Aufbruchspuren.