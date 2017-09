Weil am Rhein. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag in eine Werkstatt an der Weidstraße eingeboren.

Hierzu wurde eine schwere Metalltür aufgehebelt. Im Inneren wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt, nach ersten Feststellungen aber nichts gestohlen. Es wurde laut Polizei allerdings ein Sachschaden von zirka 1000 Euro an der Tür verursacht.