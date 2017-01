Nachrichten-Ticker

18:35 Livestream von deutschem Auftakt bei Handball-WM gestört

Rouen - Die Live-Übertragung im Internet des Auftaktspiels der deutschen Handballer bei der WM in Frankreich gegen Ungarn ist zu Beginn massiv gestört gewesen. Sowohl der Stream auf dem Portal der Deutschen Kreditbank als auch bei YouTube fielen nach rund fünf Spielminuten aus. Vor schwarzem Hintergrund war nur der Schriftzug "Dieses Video ist nicht verfügbar" zu sehen. Der Ausfall dauerte mehr als 15 Minuten. Wegen des "enormen Zuschauerandrangs" gebe es "technische Schwierigkeiten", so Kommentator Markus Götz. "Wir wissen noch nicht, woran es lag", sagte DKB-Sprecherin Anne Glitsch.

18:23 Polizei fahndet mit Video nach Bankräuber

Hamburg - Ein Tag nach dem blutigen Banküberfall in Hamburg fahndet die Polizei mit einem Foto und einem Video nach dem Täter. Auf dem kurzen Video einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie der bewaffnete Mann in die Filiale der Hamburger Sparkasse stürmt, den Kassierer bedroht und dann offenbar die Beute in einen Beutel packt. Der Täter hatte bei dem Überfall gestern Abend, nachdem er schon das Geld hatte, auf einen Angestellten der Hamburger Sparkasse geschossen und ihn schwer verletzt. Der 45-Jährige erlitt eine Bauchverletzung und musste notoperiert werden. Er sei außer Lebensgefahr, hieß es.

17:57 Bus mit Lkw zusammengestoßen - mehrere Verletzte in Hamburg

Hamburg - Bei einem Busunfall in Hamburg sind mehrere Menschen verletzt worden. Der Busfahrer sei bei dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen eingeklemmt und schwer verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Nach einer knappen Stunde konnte der Fahrer von Rettungskräften befreit werden. Er kam ins Krankenhaus. Es gab unterschiedliche Angaben über die Gesamtzahl der Verletzten: Laut Polizei wurden sechs Fahrgäste verletzt, einer von ihnen schwer. Die Feuerwehr meldete acht leicht verletzte Fahrgäste, sechs von ihnen seien ins Krankenhaus gekommen.

17:53 54-Jähriger soll Schwiegervater mit Beil getötet haben

Jüterbog - Ein Mann soll in Brandenburg seinen 77 Jahre alten Schwiegervater mit einem Beil getötet haben. Auch die 78 Jahre alte Schwiegermutter wurde am Freitag verletzt, flüchtete dann aber zu Nachbarn und schlug Alarm, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Beamten hielt sich der 54 Jahre alte Tatverdächtige noch in dem Einfamilienhaus in Jüterbog auf und konnte zum Herauskommen bewegt werden. Auch der Sohn des Verdächtigen wurde verletzt - entweder bei seiner Flucht oder von seinem Vater. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 54-Jährige wurde festgenommen.

17:29 Mit Vergiftung von Lebensmitteln gedroht: Trio in Haft

Dortmund - In einem ungewöhnlichen Fall von Supermarkterpressung sind in Nordrhein-Westfalen drei Tatverdächtige festgenommen worden. Die Täter hatten gedroht, Lebensmittel zu manipulieren und im Gegenzug versucht, Geldzahlungen zu erpressen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Dortmund mit. Das Trio verlangte laut der "Bild"-Zeitung umgerechnet fünf Millionen Euro. Die Tatverdächtigen hätten Pflanzenschutzmittel in Nuss-Nougat-Cremes gespritzt und in Regale von zwei Supermärkten gestellt. Die Gläser seien genau gekennzeichnet gewesen, damit niemand zu Schaden komme.