Nachrichten-Ticker

12:42 15-Jährige in Italien von Ex-Freund ihrer Mutter umgebracht

Rom - Ein 15-jähriges Mädchen ist in Italien von dem Ex-Freund der Mutter umgebracht worden. Nach der Tat floh der 37 Jahre alte Mann - er wurde später von der Polizei tot aufgefunden, wie die Nachrichtenagenturen Ansa und ADN-Kronos berichteten. Er habe sich selbst getötet. Der Mann hatte das Mädchen laut Medien auf dem Schulweg in der apulischen Gemeinde Ischitella angehalten und nach Informationen zur Mutter gefragt. Als die Jugendliche keine Auskunft gab, habe er ihr ins Gesicht geschossen.

12:41 Verdi nennt Lufthansa-Gebot gut für Air Berlin

Berlin - Die Gewerkschaft Verdi hat das Angebot der Lufthansa für einen großen Teil der insolventen Air Berlin gelobt, aber die wachsende Unsicherheit bei der Langstrecke beklagt. Aus der Verdi-Zentrale hieß es, man begrüße, dass die Lufthansa so viele Beschäftigte einstellen will. Doch man bedauer auch, dass sie an der Langstrecke offenbar kein Interesse hat. Nach jüngsten Ankündigungen will die Lufthansa-Tochter Eurowings bis zu 78 der mehr als 140 Jets von Air Berlin übernehmen.

12:38 Britische Forscher verändern Erbgut von Embryonen

London - Erstmals in Großbritannien haben Forscher das Erbgut menschlicher Embryonen gezielt verändert. Das Team des Londoner Francis-Crick-Instituts will damit die Erfolgsraten künstlicher Befruchtungen erhöhen. Dafür änderten die Experten kurz nach der Befruchtung das Erbgut von 41 Embryonen, wie sie in der Zeitschrift "Nature" berichten. Das aktive Verändern der menschlichen DNA ist international umstritten. Das aktive Verändern der menschlichen DNA ist in zahlreichen Ländern - auch in Deutschland - verboten.

12:10 Google zahlt Milliarde für Smartphone-Entwickler von HTC

Mountain View - Mehr als eine Milliarde Dollar hat Google ausgegeben, um sich Experten vom Smartphone-Anbieter HTC zu holen. Der Internet-Konzern zeigt damit seine Ambitionen im Hardware-Geschäft. Mit den wechselnden HTC-Mitarbeitern habe man bereits bei der Entwicklung der hauseigenen "Pixel"-Smartphones zusammengearbeitet, erklärte Googles Hardware-Chef Rick Osterloh. Anfang Oktober werden neue "Pixel"-Modelle erwartet, von denen zumindest ein Teil wieder von HTC kommen soll.

11:19 Mutmaßlicher Gaffer muss mit Strafverfahren rechnen

Heidenheim - Der mutmaßliche Gaffer von Heidenheim muss mit einem Strafverfahren rechnen. Die Polizei will den Fall an die Staatsanwaltschaft weiterleiten, die über die Aufnahme von Ermittlungen entscheiden muss. Der Mann soll am Sonntag einen tödlich verletzten Motorradfahrer mit seinem Handy gefilmt haben und war dann geflüchtet. Aufgrund des hohen öffentlichen Drucks stellte sich ein 27-Jähriger auf dem Polizeirevier in Heidenheim in Baden-Württemberg. Das Mobiltelefon wurde sichergestellt.