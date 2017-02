Weil am Rhein. Die Senioren der Eisenbahner-Verkehrsgewerkschaft (EVG) des Ortsverbands Weil am Rhein/Bad Säckingen laden alle Mitglieder zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Pflegeversicherung ein. Diese findet am Dienstag, 7. Februar, ab 14 Uhr in der Heimatstube in Lörrach-Stetten, Rathausgasse 6, statt. Abfahrt mit der Regio-S-Bahn ab Weil am Rhein ist um 13.32 Uhr. Referent ist Michael Schottmüller von der Bahn-Betriebs-Krankenkasse (BBKK).

Außerdem ist eine Führung mit Hans Brogle durch die Heimatstube vorgesehen.

Alle EVG-Mitglieder, Aktive, Pensionäre und Rentner sind mit Partner zu dieser kostenlosen Veranstaltung eingeladen.