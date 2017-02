Von Marco Fraune

Weil am Rhein. Für die seit einem Jahr in Weil am Rhein ansässige Firma „WS Wohnstyle Bauträger“ ist das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Gegen das Unternehmen werden zugleich schwere Vorwürfe erhoben: So sollen Immobilienkäufer in Thüringen über den Tisch gezogen worden sein. Die zurückgeforderte Summe geht in den Millionenbereich.

Obwohl die Bauträger-Firma schon vor einem Jahr offiziell den Sitz von Ostdeutschland ins Dreiländereck verlagert hat, habe es hier keine werbende Tätigkeit mehr gegeben, auch sei das Unternehmen nicht in der Öffentlichkeit in Weil am Rhein in Erscheinung getreten, erklärt der Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Stephan Rüdlin, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Es gibt keinen laufenden Geschäftsbetrieb. Es geht um die Abwicklung.“ Vorgefunden habe er einen gemieteten Geschäftsraum und nun werte er die ihm ausgehändigten Unterlagen aus. „Ich bemühe mich, Informationen zu erlangen, auch von den Ermittlungsbehörden.“

Es geht um dubiose Immobiliengeschäfte der Bauträgerfirma. Wie der MDR berichtete, wird wegen des Verdachts auf mehrfachen, gewerbsmäßigen Betrug ermittelt, wobei bundesweit mehr als 50 Anleger betroffen sein sollen. Diesen wurden demnach Wohnungen verkauft, vertraglich zugesagte Bauleistungen und Mietausfallzahlungen in vielen Fällen aber nicht oder nur teilweise erbracht. Der MDR Thüringen beziffert den Schaden nach seinen vorliegenden Informationen auf mehrere Millionen Euro. Mehrere Urteile sind bereits ergangen. Demnach wurde die Geschäftsführerin des nun in Weil ansässigen Unternehmens, die in Huningue gemeldet ist, zwischenzeitlich in einem Versäumnisurteil (die Angeklagte war zur Verhandlung nicht erschienen) zu einer Zahlung von rund einer halben Million Euro an einen Anleger aus Nordrhein-Westfalen verurteilt.

Neben der strafrechtlichen und zivilrechtlichen Aufarbeitung vor Gericht, in der die Schuldfrage geklärt werde, gehe es im Insolvenzverfahren darum, für die Betroffenen einen Ansprechpartner zu bieten, erklärt Rechtsanwalt Rüdlin. „Es ist gut und richtig, dass das Insolvenzverfahren angestoßen wird.“

Die Hintergründe zum Geschäftsgebaren dürfe und könne er auch nicht liefern. Immobilien seien jedenfalls aufgeteilt und zum Teil dann veräußert worden. Diese sollten dann saniert werden. „Dabei sind wohl einige Dinge auf der Strecke geblieben“, hält sich Rüdlin mit einer weitergehenden Bewertung zurück. „Wer welche Schuld trägt, kann ich nicht sagen. Meine Aufgabe ist es, die Gesellschaft vernünftig abzuwickeln.“ Betroffene, die Schäden erlitten haben und Vorwürfe erheben, hätten im Insolvenzverfahren nun einen Ansprechpartner. „Wir haben das Insolvenzverfahren schnell angeregt, obwohl wir mit den Ermittlungen noch nicht am Ende sind.“

Eine Gläubigerversammlung wird im März im Amtsgericht Lörrach stattfinden. Dort will Rüdlin dann über den Stand des Insolvenzverfahrens berichten, also auch über seine Ermittlungen und Bemühungen. So gebe es offenbar einige Betroffene, die Wohnungen gekauft und nach Baufortschritt bezahlt haben. Es soll aber auch ungerechtfertigter Werklohn kassiert worden sein.