Weil am Rhein. Mit von der Fasnet zur Fastenzeit“ ist ein Chor- und Instrumentalkonzert am Sonntag, 19. Februar, ab 17 Uhr in der katholischen Kirche St. Peter und Paul in Weil überschrieben.

Das Konzert steht unter der Leitung von Alexandra Nigito. Mitwirkende sind der Chor „bâlcanto“ und ein Instrumentalensemble mit Katia Viel (Violine, Viola), Alexandra Polin (Cello), Catalina Vicens (Percussion) und Magdalena Malec (Orgel).

Der Name „bâlcanto“ vereint den französischen Namen der Stadt Basel (Bâle) mit dem italienischen Wort für Gesang (canto). Es handelt sich um einen gemischten Chor mit derzeit rund 40 Sängern mit internationaler Besetzung.

Das Motto des Konzerts „Von der Fasnacht zur Fastenzeit“ thematisiert die Einheit des Gegensätzlichen in der Zeit zwischen Fasnacht und Osternacht. Seit der Renaissance haben Komponisten die Freuden vor und das Leiden in der Passion kontrapunktisch in Szene gesetzt. Mit einem Programm voller Gegensätze begibt sich der Chor „bâlcanto“ in diese Tradition und besingt mit Liedern von überschäumender Freude einerseits und unermesslichem Leid andererseits das Leben.

Zur Aufführung kommen Gesänge aus den Carmina Burana sowie Werke von O. Vecchi, A. Banchieri, G.P. da Palestrina, G. Allegri, A. Lotti, M.E. Bossi, G. Puccini und R. Di Marino, darunter auch Instrumentalstücke und Orgelwerke an der Metzler-Orgel von St. Peter und Paul.