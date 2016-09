Weil am Rhein (sc). Am Tag des Denkmals, der unter dem Motto „Gemeinsam Denkmale erhalten“ stand, öffneten Erich und Renate Ludin die Tore des „Schlössli“ in Alt-Weil, dem ehemaligen Anwesen von August Enderlin. Der prächtige, sonnendurchflutete Garten bot Gelegenheit zum Flanieren, Schauen und Entspannen. Zu sehen war eine weitläufige grüne Wiese, darauf alte Bäume und der Platz, an dem früher das Schlössli stand. Altes Handwerkszeug, Urkunden und Schriftstücke sowie die herrlichen Hochstammrosen „Mirato“, die in zartem Rose Spalier standen, der Garten und die Ausstellungsstücke begeisterten die vielen Besucher immer wieder aufs Neue. Eine informative Zeitreise Das Ehepaar Ludin stand für Fragen und zum Gespräch zur Verfügung, und Stadtführerin Sabine Theil, die für die verhinderte Monika Merstetter eingesprungen war, berichtete Interessantes und Lehrreiches aus der Geschichte des Anwesens. Die informative Zeitreise führte vom 16. Jahrhundert, als der Herrensitz erstmals schriftlich erwähnt wurde, bis zum heutigen Tag. Dabei wusste Theil die Entwicklung des Anwesens mit zeitgleichen Ereignissen zu verknüpfen, was den Vortrag spannend und lehrreich machte. Anekdoten aus dem Leben des letzten Besitzers, August Enderlin und seiner Schwester Luise, rundeten die Führung ab. „Sein Neffe und Erbe, Erich Ludin mit seiner Frau Renate, haben es sich zur Aufgabe gemacht, diesen richtigen Schatz zu bewahren und zu pflegen“, sagte Sabine Theil. Dafür gebühre ihnen ein besonderer Dank.