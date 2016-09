Weil am Rhein. Der Schäferhundeverein Weil am Rhein veranstaltet am kommenden Samstag, 24. September, auf dem Vereinsgelände in der Lustgartenstraße ab 9 Uhr seine internationale Zucht- und Nachwuchsschau. Die Einladung der Vorsitzenden Ute Maluche ging an alle Aussteller und Besucher, die hier eine Auswahl schöner Schäferhunde erleben können. Aussteller aus Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz sind bereits gemeldet, um ihre Hunde einem erfahrenen Richter zu präsentieren. Natürlich sind die ehrenamtlichen Helfer des Vereins mit Speis und Trank auf dieses Großereignis vorbereitet und laden insbesondere auch die interessierte Bevölkerung dazu ein, sich ein Bild von der Schönheit und Leistungsbereitschaft des Schäferhundes zu machen.