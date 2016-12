Unermüdlich, wenn es darum geht, sich sozial zu engagieren, ist Hilla Eichin, die heute ihren 85. Geburtstag feiert. Als langjährige frühere Gemeinderätin und Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt hat sich die Jubilarin einen Namen gemacht.

Weil am Rhein (sc). In Brodtsack im Danziger Land ist die Jubilarin geboren, und dort lebte sie die ersten 14 Jahre ihres Lebens. Dann kam die Flucht über die Ostsee nach Dänemark bis ins Lager nach Aaburg. Zwei Jahre später, 1947, kam Hilla Eichin als Waisenkind nach Süddeutschland, wo sie fortan bei einer Bauersfamilie in Lahr lebte. Glück im Unglück hatte die Jubilarin, denn die Familie war sehr nett, erinnert sie sich.

Einen Schulabschluss konnte Hilla Eichin nicht machen, vielmehr arbeitete sie nun auf dem Bauernhof mit. 1951 lernte sie ihren Mann Karl Bergmann kennen. Während sie bei der Bundesbahn arbeitete, zog sie gleichzeitig die zwei Söhne ihres Mannes groß. Früh wurde sie Witwe, doch das Schicksal meinte es gut. Sie begegnete 1970 ihrem Mann Heinz Eichin, den sie drei Jahre später heiratete. Bis zu ihrer Pensionierung war Hilla Eichin, die beim BW Basel als Zugbegleiterin, und wie sie sagt, als „Mädchen für alles“ begonnen hatte, bei der Bundesbahn beschäftigt.

„Ich war schon immer SPD’lerin“, sagt die Jubilarin. Durch ihren Mann Heinz Eichin kam sie zur Arbeiterwohlfahrt, in der sie seit 1980 30 Jahre lang den Vorsitz übernahm. Das Seniorenschwimmen, die traditionellen Fahrten ins Zillertal und vieles mehr hatte sie initiiert. Hilla Eichin war stets aktiv und engagiert. Für ihren Einsatz wurde ihr die Bundesverdienstnadel der AWO überreicht.

Ab 1984 war die Jubilarin SPD-Stadträtin und gehörte verschiedenen Ausschüssen an. Meilensteine in ihrem Wirken als Gemeinderätin waren für Hilla Eichin die Errichtung des „Stillen Gräberfeldes“, hier hatte sie den Antrag initiiert. Auch an der Namensgebung und der Erbpachtregelung für den Emma-Fackler-Kindergarten in Haltingen war sie maßgeblich beteiligt.

Die Narrenzunft „Wiler Zipfel“ ehrte die Jubilarin für ihr vielfältiges Engagement mit dem Fuchsorden. In ihrer Freizeit reiste Eichin gerne an den Chiemsee, ins Allgäu oder nach Oberbayern. In schöner Erinnerung sind ihr die Wochenenden im AWO- Haus in Herrischried. Hilla Eichin ist auch ein begeisterter Fan des Rollsportvereins. Ob nach Genf oder ins Rheinland, immer wieder stand sie im RSV-Sportanzug, mit dem Vereinsschal und ihrer Tröte am Spielfeld und feuerte die Sportler an. Ob bei der Narrenzunft oder beim RSV, die legendären Gugelhupf von Hilla Eichin sind stets eine willkommene Gabe.

Eine schöne Abwechslung im Alltag ist für Hilla Eichin der wöchentliche Stammtischbesuch im „Hebelhof“, wo sie sich mit Freunden und Bekannten austauscht. „Zum Jubelfest kann kommen wer will, meine Tür ist für jeden offen“, sagt sie.