Weil am Rhein Jahrmarkt:Hauptstraße teilweise gesperrt

Weil am Rhein. Die fahrenden Händler bauen am Freitag, 7. April, ihre Marktstände wieder in der Hauptstraße auf. Daher ist an diesem Tag ein Abschnitt der Hauptstraße zwischen 6 und 20 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Sperrung erstreckt sich von der Einmündung Danziger Straße bis zur Einmündung Römerstraße. Die Umleitung erfolgt weiträumig über die Danziger Straße / Breslauer Straße / Römerstraße. Aus östlicher Richtung (Alt-Weil) ist auf der Hauptstraße Anliegerverkehr bis zur Läublin­straße möglich.

Für die Bushaltestellen am Berliner Platz sind am Markttag Ersatzhaltestellen an der Ecke Hauptstraße/Danziger Straße eingerichtet. Beim Läublinpark befindet sich die Ersatzhaltestelle am Parkeingang Römerstraße. Entsprechende Hinweisschilder sind rechtzeitig an den betroffenen Bushaltestellen angebracht.