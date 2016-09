Nachrichten-Ticker

00:05 Gregor Gysi kandidiert 2017 erneut für den Bundestag

Berlin - Der langjährige Linken-Fraktionschef Gregor Gysi will 2017 erneut für den Bundestag kandidieren. Er habe diese Entscheidung "nach reiflicher Überlegung" getroffen und komme damit "Bitten und Signalen" vor allem aus seinem Wahlkreis nach, sagte der 68-Jährige dem "Berliner Kurier". Auf einen Platz auf der Berliner Landesliste wolle er verzichten und nur als Direktkandidat im Bezirk Treptow-Köpenick antreten. Diesen hatte Gysi mehrfach direkt gewonnen - zuletzt 2013 mit 42,2 Prozent der Erststimmen.

23:45 Ex-Außenminister Powell lästert in E-Mails über Trump und Clinton

Washington - Der ehemalige US-Außenminister Colin Powell ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. E-Mails des Republikaners offenbaren seine vernichtende Kritik an den beiden Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Hillary Clinton. Powell bezeichnete Trump darin als "nationale Schande". Er spreche die schlimmsten Seiten der Republikaner und der weißen Mittelschicht an. Clinton kritisierte er für ihren Umgang mit der E-Mail-Affäre. "Alles was anfasst, macht sie mit ihrer Überheblichkeit kaputt".

23:16 Gericht weist Entschädigungs-Klage nach Tod auf der "Gorch Fock" ab

Münster - Acht Jahre nach dem Tod der Bundeswehr-Kadettin Jenny Böken auf der "Gorch Fock" hat das Oberverwaltungsgericht in Münster eine Klage der Eltern auf Entschädigung zurückgewiesen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Böken 2008 auf dem Segelschulschiff nicht unter "besonders lebensgefährlichen" Umständen gestorben sei. Diese Feststellung wäre aber notwendig gewesen, damit den Eltern aus Geilenkirchen bei Aachen nach dem Soldatenversorgungsgesetz 20 000 Euro zugestanden hätten. Die Kadettin war im September 2008 bei einer Nachtwache über Bord gegangen.

23:14 Clinton veröffentlicht Informationen zu Gesundheitszustand

Washington - Die demokratische Hillary Clinton hat nach dem Wirbel um ihre Lungenentzündung Informationen zu ihrem Gesundheitszustand veröffentlicht. Clinton erhole sich von der Erkrankung, heißt es in einer Stellungnahme ihre Ärztin. Die Medizinerin bescheinigt ihr zudem, fit für das Präsidentschaftsamt zu sein. Die 68-Jährige hatte am Sonntag eine Gedenkfeier zum 15. Jahrestag der Anschläge vom 11. September in New York vorzeitig verlassen. Kurz danach teilte ihre Ärztin mit, bei Clinton sei bereits zwei Tage vorher eine Lungenentzündung festgestellt worden.

23:10 Neue Waffenruhe für die Ukraine in Kraft

Kiew - Die ausgehandelte Waffenruhe in der Ostukraine ist in Kraft getreten. Seit Mitternacht sollen die Waffen zwischen ukrainischen Einheiten und prorussischen Separatisten schweigen. Die Einigung war zuvor bei einem Besuch der Außenminister aus Deutschland und Frankreich, Frank-Walter Steinmeier und Jean-Marc Ayrault, zustande gekommen. Die Feuerpause ist zunächst auf sieben Tage befristet. Ziel ist es, daraus einen dauerhaften Waffenstillstand zu machen. In dem seit mehr als zwei Jahren dauernden Konflikt wurden nach UN-Angaben schon etwa 10 000 Menschen getötet.