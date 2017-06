Weil am Rhein Junge Kaninchen und Geflügel

Weil am Rhein. Der Kleintierzuchtverein C201 lädt zu einer Jungtierschau in das Vereinsheim und die Ausstellungshalle, Am Sohleck 20, Weil am Rhein ein. Am Samstag, 8. Juli, von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag, 9. Juli, von 10 bis 17 Uhr werden junge Kaninchen und Geflügel aus der eigenen Zucht gezeigt.

Am Sonntag findet ab 10.30 Uhr eine öffentliche Besprechung des Geflügelnachwuchses und ab 11 Uhr eine Besprechung der Kaninchen statt. Alle Interessierten sind eingeladen.