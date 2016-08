Weil am Rhein. Auf Diebestour hat sich eine dreiköpfige Gruppe aus der Schweiz am Montagnachmittag in Friedlingen begeben. Das Trio im Alter zwischen 16 und 20 Jahren versuchte gemeinschaftlich, in einem Einkaufsmarkt Spirituosen im Wert von annähernd 300 Euro zu stehlen. Dabei wurde es erwischt und der Polizei übergeben. Die durchsuchte alle Beschuldigte und fand bei ihnen weiteres Diebesgut, das aus einem anderen Geschäft stammte. Des Weiteren hatten zwei der drei Personen keine Genehmigung zum Grenzübertritt und hielten sich illegal in Deutschland auf. Das Diebesgut wurde sichergestellt, und gegen die Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren in Gang gesetzt.