Weil am Rhein. „Geheimwitzvoll“ nennt Michael Parléz sein preisgekröntes Programm, das er am Samstag, 4. Februar, ab 20.15 Uhr im Theater am Mühlenrain (TAM) präsentiert.

Das Programm ist eine Mischung aus Zauberkunst, erfrischender Comedy und amüsanter Bauchrednerei.

Trickreich und wortgewandt führt er das Publikum auf unnachahmliche Weise hinters Licht, heißt es in der Ankündigung Seine Zaubereien lassen die Zuschauer staunen und lachen.

Michael Parléz ist Träger mehrerer Varieté- und Kleinkunstpreise. Er war unter anderem Preisträger beim Kleinkunstpreis des Landes Baden-Württemberg und wurde mit Kleinkunstpreis der Stadt Emmendingen ausgezeichnet.

Weitere Informationen: Alle Plätze sind nummeriert. Karten sind in der Buchhandlung Lindow in Alt-Weil, Tel. 07621 / 713 34, in der Tourist-Information, im Reisebüro Rebland und der Geschäftsstelle der Weiler Zeitung sowie online unter www.tam-weil.de/Kartenbestellung erhältlich.