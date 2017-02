Weil-Haltingen (sc). Der langjährige Dirigent, Kai Trimpin, teilte bei der Generalversammlung des Musikvereins Haltingen den Mitgliedern mit, dass er in den nächsten Monaten sein Engagement nach fast zehn Jahren als Dirigent beenden will. Mit dem Vorstand sei dies so abgesprochen und er werde den Musikverein bei der Suche nach einem Nachfolger unterstützen. „Musik ist vielschichtig und ich will so viele Themen als möglich aufgreifen“, sagte Trimpin. Als Lehrer werde er dem Musikverein weiterhin zur Verfügung stehen. Er habe schon immer eine eigene Big Band gewollt, nun biete sich ihm die Gelegenheit, diesen Traum zu verwirklichen. Zudem genieße er derzeit eine stimmliche Ausbildung in Basel und im Frühjahr wolle er heiraten. Viele Veränderungen also, die ein neues Zeitmanagement erforderten. Dem Gesangverein Haltingen wird er weiter als Dirigent zur Verfügung stehen. Trimpin dankte den Musikern für die fruchtbare und schöne Zusammenarbeit. Er habe die Möglichkeit gehabt, „alles auszuprobieren“, es sei ihm freie Hand gelassen worden, und er habe in der Zeit mit dem Musikverein viel lernen können. „Sei es mit den Aktiven oder im Jugendbereich, es war eine tolle Zeit“, sagte der Dirigent. Im Hinblick auf das vergangene Vereinsjahr lobte Trimpin die gelungenen Konzerte. Die Tage in Trebbin seien „ein Höhepunkt und gigantisch“ gewesen. Auch die Jahresfeier mit ihrem komplexen Auftritt sei eine gelungene Veranstaltung gewesen. Insgesamt sehe er positiv in das Jahr 2017, und er freue sich auf die nun auf ihn neu zukommenden Aufgaben.