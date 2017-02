Von Siegfried Feuchter

In der Ortsmitte Friedlingen sollen die Sperrzeiten verlängert werden. Das fordern die Freien Wähler mit Blick auf den „übermäßigen und teils illegalen Glückspielbetrieb“, wie es Andreas Rühle im Gemeinderat formulierte. Alle rechtlichen Möglichkeiten solle die Stadt ausschöpfen, um die Zahl der Vergnügungsstätten einzudämmen.

Weil am Rhein. Die Freien Wähler sorgen sich um die Entwicklung in Friedlingen. „Die hohe Konzentration von Spielhallen, Wettbüros, Bistros, Bars und Gaststätten mit Glücksspielautomaten auf engem Raum in Verbindung mit der grenznahen Lage zur Schweiz und Frankreich mit einer dort strengeren Sperrzeitenregelung und Glücksspielverbot in Gaststätten ist Nährboden einer negativen Entwicklung“, betonte Rühle und fügte hinzu: „Das fördert die Kriminalität in Weil am Rhein und im Stadtteil Friedlingen.“

Diese für Friedlingen unerfreuliche Entwicklung hat laut UFW auch zu einem erhöhten Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung geführt, weshalb die Fraktion die von OB Dietz vor drei Jahren ergriffene Sicherheitsinitiative ausdrücklich begrüßt. „Hier wird gezielt dagegen gesteuert“, erklärte Rühle namens seiner Fraktion.

Um Wettbüros, Spielhallen und Glücksspielautomaten zurückzudrängen, hat die Stadt in den vergangenen Jahren einiges versucht: Angefangen vom gemeinsam mit dem Oberzentrumspartner Lörrach erstellten Vergnügungsstättenkonzept über die drastische Erhöhung der Spiel- und Vergnügungssteuer bis hin zu den Bebauungsplänen und den dort fixierten Regelungen sowie den teilweise erlassenen Veränderungssperren. Dennoch fällt die Bilanz von Rühle ernüchternd aus: „Es ist aktuell nicht erkennbar, dass der Wettspielbetrieb in Weil am Rhein damit merklich eingedämmt werden konnte.“ Es sei zwar erfreulich, dass Weil am Rhein seit 2010 rund zweieinhalb Millionen Euro Mehreinnahmen aus der Spielsteuer erzielen konnte, doch in der Sache seien keine Erfolge spürbar. 550 000 Euro nahm die Stadt 2010 aus der Spielsteuer ein, mehr als drei Millionen Euro waren es im vergangenen Jahr.

Ellen Nonnenmacher, Leiterin des Rechts- und Ordnungsamts, bestätigt auf Nachfrage unserer Zeitung, dass die Zahl der Vergnügungsstätten unverändert hoch sei. 14 Spielhallen und zahlreiche Wettbüros gibt es. Und in rund 60 Gaststätten stehen nach einer Erhebung im Zusammenhang mit dem Vergnügungsstättenkonzept rund 300 Glücksspielautomaten.

Gerade für die Einrichtung von Wettbüros landen immer wieder neue Anträge auf dem Tisch der Rechts- und Ordnungsamtsleiterin. Es gibt auch immer wieder neue Rechtsprechungen und Gesetzgebungen. „Dies macht es uns nicht leicht, neue Wettbüros und Glücksspielhallen zu verhindern“, sagt Nonnenmacher mit Hinweis auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. „Das Baurecht ist die einzige Möglichkeit der Kommune, die Zahl der Vergnügungsstätten einzudämmen“, fügt sie hinzu.

Oberbürgermeister Wolfgang Dietz sprach im Gemeinderat von einer „hochkomplexen Rechtslage“. Dabei müsse man unterscheiden zwischen dem Bestand und künftigen Vergnügungsstätten sowie legal vorhandenen und illegal betriebenen Vergnügungsstätten. Und immer müsse geprüft werden, welche Möglichkeiten die Stadt habe. Denn es gehe um einen Eingriff in Gewerbebetriebe und mögliche Schadenersatzforderungen.

Die Freien Wähler sehen in der Ausweisung der Friedlinger Ortsmitte zum Sanierungsgebiet einen weiteren Hebel, gegen unliebsame Wettbüros und ähnliche Lokalitäten vorzugehen. Sie wollen nun geprüft haben, ob man die Sperrzeiten nicht verlängern könne. Der Vorschlag: Von Montag bis Freitag sollen sie von 0 bis 6 Uhr (bisher 3 bis 6 Uhr) und am Wochenende von 2 bis 6 Uhr bisher 5 bis 6 Uhr) gelten.