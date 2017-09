Weil am Rhein Kanal in der Grenzstraße wird saniert

Weil am Rhein (sas). Der Finanzausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Baufreigabe in Höhe von 70 000 Euro für eine Kanalsanierung in der Grenzstraße in Friedlingen erteilt.

Eine Kamerabefahrung hat laut Vorlage gezeigt, dass eine Verbindungsstrecke auf einer Länge von 15 Metern erheblich beschädigt ist und sofort erneuert werden muss. Der Boden eines Rohrs ist infolge eines Bettungsfehlers zertrümmert, so dass sichtbar Mischwasser in das umgebende Erdreich ausdringen kann. Folgeschäden durch Ausschwemmung können nicht ausgeschlossen werden. Die Hausanschlussleitung sind ebenfalls in einem schlechten Zustand.

Aus einer früheren Maßnahme ist eine Resthaltung geblieben, deren Kanal und Schacht im Zuge der Arbeiten verfüllt und überdeckt werden. Die genannte Haltung ist daher einschließlich der Anschlussleitungen (fünf Stück) und Straßenentwässerungsleitungen (ebenfalls fünf Stück) zu erneuern. Hierfür sind 55 Meter Kanal in offener Bauweise zu ersetzen. Die Anschlussleitungen werden nur bis zum Randstein getauscht und die Straße nur im Bereich des Kanalgrabens erneuert.