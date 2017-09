Weil am Rhein Kastl will mehr als ein Buchlager bieten

Weil am Rhein (mcf). Die Buchhandlung Kastl ist mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet worden. Im Gespräch mit Marco Fraune bietet Inhaber Irimbert Kastl Einblicke, welche Arbeit dafür zu leisten ist und ob er an die Zukunft der klassischen Buchhandlungen glaubt.

Nunmehr dürfen Sie die Urkunde des Buchhandlungspreises in der Hand halten. Welchen Stellenwert hat diese für Sie?

Wie viel Arbeit steckt dahinter, die Grundlage für solch eine Anerkennung zu schaffen?

Im aktuellen Veranstaltungsprogramm Ihrer Buchhandlung verlagern Sie den Schwerpunkt von Weil am Rhein nach Lörrach. Viele Weiler dürften dies bedauern. Was ist der Grund für die Veränderung?

Im digitalen Zeitalter könnte eine Buchhandlung auch als Exot angesehen werden, der vom Aussterben bedroht ist. Was ist der entscheidende Grund dafür, dass es Buchhandlungen auch in zehn Jahren noch geben wird – auch Ihre?

Fragen an einen Buchhändler sind nicht komplett ohne einen Buchtipp. Was lesen Sie gerade und was können Sie als Bettlektüre aktuell empfehlen?

Es ist eine wundere Bestätigung unserer Arbeit und es ist natürlich eine große Freude, dass dies auch fern ab von Weil am Rhein zur Kenntnis genommen wird. Und klar, stolz darauf sind wir auch.

Das Programm wird in aller Regel ein halbes Jahr vorher geplant, wir bekommen viele Angebote, das meiste allerdings suchen wir uns selber aus. Außer der Planung muss dann Werbung gemacht werden, die Technik und Getränke sollten am Abend bereit stehen, die Übernachtung geklärt sein. Insgesamt ist es mit einer ganzen Menge Arbeit verbunden.

Es gibt nicht den einen Grund, das ist unterschiedlich. Zum einen ist die Buchhandlung in Lörrach einfach größer, wir haben dort mehr Platz und müssen nicht – wenn viele Zuhörer kommen – den ganzen Laden vor und nach der Veranstaltung umräumen. Für manche Veranstaltungen erhoffen wir uns in Lörrach mehr Publikum, und zu guter letzt wollen wir natürlich auch die Buchhandlung in Lörrach bekannter machen. Aber auch in Weil finden noch viele Veranstaltungen statt, mehr als die meisten Buchhandlungen überhaupt, egal in welcher Stadt, veranstalten. Und das wird auch so bleiben.

Entscheidend wird dabei sein, mehr als ein Buchlager zu sein. Personal zu haben, das selber liest und empfehlen kann. Immer auch Bücher zu haben, die nicht auf Bestsellerlisten stehen. Entdeckungen möglich machen. Natürlich die Ansprache im Laden und eben unser Programm mit dem PhiloClub, Lesungen, Konzerten, Diskussionen. Und es fällt uns sicher auch noch etwas neues ein.

Ich lese gerade das neue Buch von Ulla Hahn („Wir werden erwartet“), spannend fand ich Deon Meyer („Fever“), das aber erst Anfang Oktober erscheint, und wunderbar ist das erste Buch von Takis Würger, „Der Club“.