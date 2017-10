Weil am Rhein Keine grenzenlose Freiheit am Himmel

Von Joachim Pinkawa

„Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein“ – zumindest in dem Song von Reinhard Mey. Die Realität sieht ganz anders aus und ganz sicher nicht grenzenlos. Wie eingeschränkt auch die „Freiheit“ von Drohnen und Multikoptern inzwischen ist und künftig noch mehr eingeschränkt wird, darüber informierte ein Vortrags von Nico Ninov und Anna-Katharina Aardeck an der VHS Weil am Rhein.

Weil am Rhein. Der Markt für Drohnen und Multikopter ist riesig und wächst rasant. Angefangen vom preiswerten Spielzeug bis zum professionellen Freizeit-, Sport- oder Arbeitsgerät für bis zu tausende von Euro reicht das weltweite Angebot an derartigen „unbemannten Fluggeräten“ (UAV) und „unbemannten Flugsystemen“ (UAS).

„Es ist die Kombination aus Spaß und Technik, die am Drohnenfliegen so fasziniert. Ausgestattet mit kleinen Kameras, zeigen sie die Welt von oben. Drohnen sind heutzutage etwas für jedermann. Durch günstige Angebote gibt es immer mehr Hobbypiloten, die in ihrer Freizeit den Himmel erobern“, beschreibt der Vortrag von Nico Ninov (Nicopter GmbH) aus dem schweizerischen Flurlingen und Anna-Katharina Aardeck den besonderen Reiz der Fluggeräte. Das bestätigten die ausschließlich männlichen Teilnehmer, unter denen allerdings ein 15-jähriger Jugendlicher den Altersdurchschnitt der Hobby-Piloten auf eher 45 plus senkte.

Nach einem Überblick über die verschiedenen Drohnen und Kopter informierten Ninov und Aardeck über formelle Aspekte des Drohnenfliegens. Und da hörte der Spaß deutlich auf. Denn Drohnenbesitzer müssen neben dem eigentlichen Freizeitvergnügen auch viele sicherheitsrelevante Themen beachten.

Kernfragen sind beispielsweise: „Was beinhaltet das deutsche Flugrecht?“, „Wie muss ich versichert sein“, „Ist meine Drohne kennzeichnungspflichtig und brauche ich ab Oktober 2017 einen Flugschein?“ All dies sei wichtig, um nicht unkalkulierbare Risiken einzugehen. Denn auch beim Drohnenfliegen lauern, je nach Anwendungsgebieten, Gefahren, denen der Gesetzgeber inzwischen mit zahlreichen Gesetzen, Richtlinien und Auflagen entgegenwirke.

Die Anwendungsgebiete reichen von „just for fun“, über Luftaufnahmen mit Fotografie und Video, Baufortschrittsüberwachung, technischer Kontrolle (zum Beispiel Gebäude und Hochspannungsmasten/Leitungen), Forst- und Landwirtschaft, bis zu Tier- und Naturschutz, Gutachtern und Polizei und Feuerwehr. Und die Einsatzbereiche der Flugkörper und Anwednungsgebiete sollen noch deutlich erweitert werden wie zum Beispiel bei Warenauslieferungen.

Inzwischen befinden sich laut Referenten sogar Planungen in Testphasen, um in der Luft den Drohnenverkehr über Städten zu kontrollieren und zu steuern. Hoch interessant waren die Ausführungen zum deutschen Flugrecht, das konkrete Vorgaben zur Flughöhe (maximal 100 Meter), zur Kennzeichnungspflicht (feuerfeste Plakette ab 0,25 Kilo) macht und gemäß Luftverkehrsordnung ab zwei Kilo einen „Drohnenführerschein“ als Kenntnisnachweis verpflichtend vorschreibt. Dieser ist nur gültig, wenn er bei einer durch das Luftfahrt- Bundesamt (LBA) anerkannten Stelle gemacht wurde.

Gleichzeitig regelt das Flugrecht auch detailliert, wo nicht (Flugverbotszonen) oder aber nur mit offizieller Bewilligung geflogen werden darf. Wichtig waren den Teilnehmern auch die Hinweise zur zwingend vorgeschriebenen Kennzeichnungspflicht und zur Versicherungspflicht für die Fluggeräte bei privater und gewerblicher Nutzung.

Als nützlich erwiesen sich ferner Hinweise zum Fotorecht und den Vorbereitungen von Flügen sowie zu den Steuertechniken.

Da viele Vorschriften sogar eine nicht unerhebliche Strafandrohung (Geld-/Haftstrafe) beinhalten, sollten sich derzeitige und künftige Hobby-Piloten intensiv informieren, damit der Spaß mit den Fluggeräten nicht zu einem teuren Fiasko wird. Denn auch hier gilt: „Unwissenheit schützt nicht vor Strafe“.