Weil am Rhein „Kellerkinder“ auf TAM-Bühne

Weil am Rhein. Das Improvisationstheater „Die Kellerkinder“ wird am Montag, 3. April, ab 19 Uhr im Theater am Mühlenrain zu sehen sein. Zum Inhalt: Raus aus dem Alltag – rauf auf die Bühne. Jenseits der Kontrolle unseres Bewusstseins im Untergrund ist eine ganz bestimmte Kraftquelle zu mehr Lebensqualität, mehr Spaß und mehr Spielfreude: Die Kellerkinder! Sie treiben uns in peinliche, witzige oder lehrreiche Lebenssituationen. Das einzige was die Kellerkinder wollen ist: Spielen.

Geboten werden soll ein Mit-Mach-Theater-Abend ganz besonderer Qualität. „Nach so einem Kellerkinder-Abend sieht man die Welt und das Leben aus einem anderen Blickwinkel“, heißt es.

n Weitere Termine: 10., 17. und 24. April (ab 19 Uhr). Kartenvorverkauf: www.tam-weil.de