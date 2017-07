Weil am Rhein Kinder von Mann sexuell belästigt

Weil am Rhein. Zwei Mädchen im Alter von neun und zehn Jahren sind am Bachlauf in der Nähe des Wuhrweges von einem älteren Mann sexuell belästigt worden. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 17.40 Uhr.

Die beiden Mädchen trafen den Mann, der mit dem Fahrrad angefahren kam. Der etwa 60 bis 70 Jahre alte Mann zog sich dann aus, ging ins Wasser und sprach die Mädchen an. Dann setzte er sich auf einen Stein im Bach und manipulierte an seinem Glied, heißt es im Polizeibericht. Die Mädchen verließen erschrocken den Ort und rannten nach Hause.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: zwischen 60 und 70 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß, weiße kurze Haare mit leichter Glatze, weißer Bart, auffällig behaarte Arme, Bauchansatz. Der Mann sprach hochdeutsch, trug eine gelbe, neonfarbige kurze Sporthose und ein dunkles Achselshirt. Er fuhr mit einem schwarzen Herrentrekkingrad mit neongrünen Streifen oder Ornamenten.

Das Kriminalkommissariat Lörrach führt die weiteren Ermittlungen durch. Personen, die Hinweise zu dieser Person geben können oder denen ein solcher Mann aufgefallen war, werden gebeten, sich zu melden, Tel. 07621/176-0 oder 07761/934-500.