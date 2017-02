Weil am Rhein. Der Weiler Kinderchor unter der Leitung von Karl Gehweiler tritt am Samstag, 18. Februar, und am Sonntag, 19. Februar, mit seinem neuesten Kindermusical „Geisterstunde auf Schloss Eulenstein“ jeweils um 16 Uhr im Haus der Volksbildung an die Öffentlichkeit. Die szenischen Proben, in denen die Dialoge für jeweils die Samstags- und Sonntagsbesetzungen einstudiert wurden und die Kinder ihre schauspielerischen Fähigkeiten entwickeln konnten, sind in die entscheidende Schlussphase gekommen.

Parallel wird in den Singstunden bis zuletzt die Deutlichkeit und Klangschönheit der Lieder verfeinert. Mit Unterstützung des Eltern und des Gesangvereins Weil 1836, der mit der Musikschule in Kooperation den Kinderchor trägt, wurden alle Requisiten, Kulissen und Kostüme beschafft und gesammelt. Das Instrumental-Ensemble mit fünf Musikschülern hat in einigen Proben die musikalische Begleitung erarbeitet.

Nun fiebern die jungen Sängerinnen und Sänger den Aufführungen entgegen. Jung und Alt werden von der Handlung über ein ganz besonderes Geisterfest neue Sichtweisen erfahren und feststellen, dass auch Geister ihre Probleme im Umgang miteinander haben, teilt Karl Gehweiler mit.

Eintrittskarten sind auf der Geschäftsstelle der Musikschule, Humboldtstraße 2, zu den städtischen Öffnungszeiten erhältlich. Kinder bezahlen fünf Euro Eintritt, Erwachsene zehn Euro. Weitere Infos unter www.gesangverein-weil.de.