Weil am Rhein Klimafreundlicher unterwegs

Von Marco Fraune

Was nicht gut läuft, welche positiven Ansätze es im Verkehrsbereich gibt und was passieren müsste, damit die Bürger klimafreundlich mobil sein können, ist am Mittwochabend bei einem knapp dreistündigen Workshop erarbeitet worden. Diese Ergebnisse fließen in das in Arbeit befindliche Mobilitätskonzept ein.

Weil am Rhein. An vier Thementischen beackerten die Teilnehmer eine Stunde lang verschiedene Themenfelder, wobei sich auch der Blick in Richtung Zukunft richtete.

Langsamverkehr: Negativ bewertet wurde von der Arbeitsgruppe, dass es in Weil an Geh- und Radwegen fehlt, auf diesen wild geparkt wird und der Fuß- und Radweg stärker voneinander getrennt werden sollte. „Autos raus“ auf dem Weilweg war ebenso eine Forderung wie ein barrierefreier Übergang am „Kaufring“. Positiv hob Michael Pantze für die Gruppe hervor, dass die Tramhaltestelle barrierefrei ist, es Rad-Stellanlagen in der Kernstadt gibt oder auch gute Beschilderungen und kurze Wege. Die Trennung des motorisierten Individualverkehrs vom Radverkehr müsse vorangetrieben und mehr Zebrastreifen auf der Breslauer Straße eingerichtet werden.

Öffentlicher Verkehr: Insbesondere Ötlingen sei schlecht an den ÖPNV angebunden, kritisierte Stefan Armbruster im Namen der zweiten Arbeitsgruppe bei der Ergebnispräsentation. Einzeltickets seien zu teuer, das Preissystem undurchsichtig, und es gebe keine elektronischen Abfahrtafeln. Die Ausstattung der Bushaltestellen wurde ebenso moniert. Gut seien hingegen die Tram 8 oder auch die Punktemehrfahrkarten. Eine bessere Taktung des ÖPNV-Angebots wurde ebenso vorgeschlagen wie alternative Antriebstechniken und der Fahrradtransport in Bussen sowie die Einrichtung eines selbstfahrenden Citybusses.

Motorisierter Individualverkehr: Zahlreiche Karten mit Kritik, Lob und Verbesserungsvorschlägen trug Peter Gersten für seine Gruppe vor. Viel Verkehr, kein Vorgehen gegen Schweizer Parksünder oder auch Raserei auf der Hauptstraße wurden unter anderem kritisiert. Positiv seien die Entlastung durch die Zollfreie, die Parkplätze an der Hauptstraße oder auch das Parkraumkonzept in der Gartenstadt. Die Aufhebung von Tempo 30 am Tüllinger, damit es leiser wird, die Tram 8-Verlängerung oder auch der Vorrang der E-Mobilität wurden als Verbesserungsvorschläge genannt.

Mobilitätsmanagement: WLAN an Bushaltestellen, die Berücksichtigung der E-Mobilität bei Bauinvestitionen, die Verbesserung der Verkehrsmittel wie Mitfahrsysteme und Carsharing, eine grenzüberschreitende Tarifstruktur oder auch eine Mobilitäts-App und ein Mobilitätsbeauftragter in der Stadtverwaltung wurden in dieser Gruppe vorgeschlagen. Gelobt wurde der laufende Beteiligungsprozess.

Repräsentativität: Zwar richtete sich der Workshop an alle Bürger, doch unter den etwa 50 Teilnehmern befanden sich vor allem Gemeinderäte, Verwaltungskräfte sowie in Vereinen wie der IG Velo schon Aktive. Die Runde sei für die Bevölkerung nicht repräsentativ, räumte Eberhardt ein. So würden die Unter-25-Jährigen fehlen. Doch mit der Online-Umfrage erhoffen sich die Verantwortlichen, auch diese noch zu erreichen.