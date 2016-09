Weil am Rhein (mcf). Der Kunstverein Weil am Rhein und der Künstler Florian Mehnert arbeiten zusammen an dem partizipativen Kunstprojekt „Freiheit 2.0“. Dieses will auf den Verlust der Privatsphäre durch „Big Data“ aufmerksam machen. „Wir alle brauchen unsere Privatsphäre“, unterstreicht der Künstler. Der Kunstvereins-Vorsitzende Friedrich Resin unterstreicht, dass sich hinter „Big Data“ ein milliardenschwerer Markt verbirgt, „der im überwiegend rechtsfreien Raum wurzelt und gedeiht“. Dieses System nutze jeden Bürger und seine Daten in bislang ungekanntem Ausmaß für seine Zwecke. Das trinational angelegte Projekt, das neben Weil auch in Riehen und Huninque stattfindet, widmet sich neben dem Überbegriff „Big Data“ auch dem damit möglicherweise einhergehenden Verlust der Selbstbestimmung und einer starken Beeinträchtigung der persönlichen Freiheit. Hierzu gibt es neben der nun in der Stadt sichtbaren Freiheit-Installation auch an fünf Wochenenden im Büro der Freiheit (Städtische Galerie Stapflehus) Big-Data-Kolloquien. „Florian Mehnert ist es gelungen, hierfür erstklassige Referenten zu gewinnen“, lobt Resin. Offizieller Start ist am Freitag, 16. September, mit einer Einführung für geladene Gäste. Am Folgetag beginnt ein Kolloquium um 13 Uhr mit einem Vortrag zum Thema „Auf den Spuren von Daten“. Das umfangreiche Programm erstreckt sich bis Samstag, 15. Oktober. Themen werden unter anderem die Angst vor dem Kontrollverlust über die Nutzung von Metadaten bis zur Kontrolle des öffentlichen Raumes sein. u Mehr Infos www.freiheit.florianmehnert.de.