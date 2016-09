„Wenn Haltingen im nächsten Jahr das Jubiläum ,1250 Jahre erste urkundliche Erwähnung’ feiert, werden wir 1250 Flaschen Jubiläumswein haben“, sagte am Mittwochabend in den Stiege-Reben Winzerin Susi Engler.

Weil am Rhein-Haltingen. Auf ihre Initiative und die ihres Mannes Jürgen geht der Jubiläumswein zurück. Den Ortschaftsrat um Ortsvorsteher Michael Gleßner sprach das Ehepaar Engler Anfang dieses Jahres an und bot ein gepachtetes Rebstück an der Stiege als Fläche für den besonderen Haltinger Tropfen zu einem besonderen Haltinger Anlass an.

Die Idee fand sofort Anklang, und seither sind die Ortschaftsratsmitglieder Thomas Bayer, Katharina Hütter, Martin Fischer, Peter Reinacher, Jan Bautz und Eugen Katzenstein sowie Ortsvorsteher Michael Gleßner schon fünfmal, meist in unterschiedlicher Besetzung, immer unter Leitung des Winzerehepaars Engler an einem Rebstück am Lettenweg zugange gewesen.

Am Mittw ochabend wieder, wobei es dieses Mal und beim letzten Arbeitseinsatz vor der Weinlese darum ging, die Laubwand auszulichten, damit die Herbstsonne die Gutedel-Trauben erreicht, die Oechslewerte hochtreibt und die Trauben gesund hält, erzählten die Englers, bevor sie den anwesenden Ratsmitgliedern Rebscheren in die Hand drückten.

Der Behang sei sehr gut, erfuhren die schaffigen Kommunalpolitiker beim Arbeitseinsatz auf den 14 Ar. WG-Kellermeister Yves Muller, dem der Ausbau des Dorf-Jubiläumsweins obliegt, hat auch schon vorbeigeschaut und anerkennend bestätigt, dass die Hobbywinzer aus dem Ortschaftsrat –­ natürlich nicht zuletzt dank fachkundiger Anleitung durch Susi und Jürgen Engler – gute Vorarbeiten für einen guten Wein geleistet haben.

Haltigens Winzer rechnen mit einem Herbstbeginn, auch auf dem Dorf-Jubiläums-Rebstück Ende September aus, hieß es des Weiteren am Mittwochabend. Und da mit einem Ertrag von etwa 80 bis 90 Litern Gutedel vom Ar zu rechnen ist, gehen die Haltinger Hobbywinzer davon aus, dass man die zum Jubiläum avisierten 1250 Flaschen Jubiläumswein wird keltern können.