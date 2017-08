Weil am Rhein Komödie „Haie küsst man nicht“ im TAM

Weil am Rhein. „Haie küsst man nicht!“ heißt die sehr kabarettistische Komödie, geschrieben von einer Frau für Frauen und Männer, die sich trauen. Denn diese kriegen ihr Fett weg. Sie ist am Samstag, 2. September, ab 20.15 Uhr im Theater am Mühlenrain zu sehen. Gespielt und produziert wird die Komödie von Kerstin Fernström. Regie hat Michael Wedekind.

Zum Inhalt: Eva Liebling ist Kindergärtnerin und glücklich verliebt. An ihrem großen Geburtstag soll der ersehnte Heiratsantrag kommen. Stattdessen knutscht Martin mit ihrer besten Freundin im Hof. Außer sich flüchtet Eva in den Kindergarten und...

In einem funkensprühenden Solo und voller Pointen rechnet sie mit Martin und der Männerwelt ab. Sie sinniert auf Rache und Selbstmord. Doch es soll ganz anders kommen. Es ist ein unterhaltsames Stück voller Witz, Spaß, Liebe und Leid – so wie das Leben eben, heißt es in der Ankündigung.

Kartenvorverkauf ist bei der Buchhandlung Lindow, Hinterdorfstraße in Alt-Weil, Tel. 07621/713 34, in den Geschäftsstellen unserer Zeitung sowie über das Internet www.tam-weil.de oder an der Abendkasse.