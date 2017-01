Weil am Rhein. Das Kulturprogramm in Weil am Rhein hat mit dem ausverkauften Neujahrskonzert in der Ötlinger St. Gallus-Kirche schon vielversprechend begonnen. Mit dem Neujahrsempfang des Gesangvereins Haltingen am Freitag zum 175-jährigen Bestehen wird ein Reigen an Veranstaltungen in Haltingen eröffnet, der weit über die gewohnten Jahreskonzerte hinaus den Fokus auf den Stadtteil richten wird.

Ein Höhepunkt des ersten Quartals ist traditionell die Buurefasnacht mit der Saalfasnacht und dem Buurefasnachtsumzug am 5. März. Am 6. und 7. Mai wird das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum sein erstes von zwei Wochenenden im Dreiländergarten bespielen.

Im Juni und Juli stehen die wichtigsten Sommer-Festivals der Stadt bevor. Vom 22. bis 24. Juni wird in der Innenstadt das internationale Bläserfestival gefeiert, bei dem wieder klangvolle Bands zugesagt haben. Am 1. und 2. Juli wird auf beiden Seiten der Dreiländerbrücke das zehnjährige Jubiläum der Passerelle gefeiert, beteiligt sind weit mehr als 30 Vereine allein aus Weil am Rhein. Gleichzeitig ist das Mittelalter-Festival „Spectaculum“ angesagt.

Am 7. und 8. Juli wird „Rock am Rhy“ am Yachthafen veranstaltet, eine Woche später kommen die Heavy-Metal-Fans zu „Baden in Blut“ in den Dreiländergarten. Am 27. August beginnt das Kieswerk-Open-Air, das bis zum 6. August aktuelle Kinofilme, Live-Musik und Kunst präsentieren wird. Vom 8. bis 10. September wird wieder das Straßenfest in die Altweiler Hinterdorfstraße locken.

Neben den Jahreskonzerten der Vereine bereiten Kirchengemeinden und Kulturamt eine Reihe von Einzelkonzerten und Reihen vor. Die meisten finden in der evangelischen Kirche in Alt-Weil, der evangelischen St. Gallus-Kirche in Ötlingen, der evangelischen Kirche St. Georg in Haltingen und in der katholischen Kirche St. Peter und Paul statt. Dort werden wieder im Oktober an den letzten drei Sonntagen drei Organisten aus den drei Nachbarländern beim Regio-Orgelkonzertzyklus spielen: Jean-Charles Ablitzer aus Belfort (F), Susanne Z’Graggen aus Solothurn (CH) und Markus Eichenlaub aus Speyer.

Im ersten Quartal kommen der Chor „Balcanto“ am 19. Februar und das Ensemble „Ad Fontes“ am 26. März. Während der vier Sommermonate sind monatlich ein Konzert am Samstagabend mit bekannten Organisten geplant: Cécile Mansuy aus Basel im Mai, Marina Ragger aus Wien im Juni, Pavel Kohout aus Prag im Juli und Jule Rosner aus Berlin im August. Die Orchestergesellschaft kündigt für 13. und 14. Mai ein spanisches Konzert an und wird im November wieder grenzüberschreitend Herbstkonzerte geben.

Im Kesselhaus wird die beliebte Reihe der Weiler Bluesnächte mit Fabian Anderhub und am 26. März mit James Armstrong fortgesetzt.

Theater-Inszenierungen im Januar und Mai, Folk-Konzert wie mit der zur Zeit wohl besten irischen Band „Goitse“ am 18. Februar und Singer-Songwriter-Konzerte sind feste Bestandteile des Programms wie das Grenzenlose Erzählforum an jedem dritten Dienstag im Monat. Am 26. Januar beteiligt sich das Kesselhaus mit der Band „Moi et les autres“ am Hüninger Festival „Compli’Cité“.

Im Theater am Mühlenrain sind zahlreiche Komödien, Mitspiel-Theater, Kabarett-Konzerte und auch die Wiederaufnahme der erfolgreichen Ensemble-Komödie „Häxeschuss“ angekündigt.