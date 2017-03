Weil am Rhein Kräftig in die Pedale treten

Die IG Velo Weil am Rhein veranstaltet dieses Jahr wieder verschiedene Radtouren in Zusammenarbeit mit dem Schwarzwaldverein. Interessierte können sich jetzt anmelden.

Weil am Rhein. Eine gemütliche Flachtour führt am Sonntag, 23. April, auf Radwegen und Nebenstraßen in die elsässische Kleinstadt Ottmarsheim. Die Gesamtstrecke beträgt etwa 70 Kilometer. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Rathausplatz in Weil.

Am Sonntag, 7. Mai, wird über Fischingen in Richtung Blansingen und Bamlacher Golfplatz geradelt. Über die Kalte Herberge zieht sich der Weg über Hertingen und Schliengen nach Mauchen. Über Feldberg und Kandern verläuft die Strecke, die insgesamt rund 65 Kilometer beträgt, wieder zurück nach Weil. Überwunden werden etwa 500 Höhenmeter. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr auf dem Rathausplatz in Weil.

Eine dreitägige Velotour führt von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. Juni, entlang der elsässischen Weinstraße. Mit dem Zug geht es zunächst nach Colmar. Von dort radeln die Teilnehmer unter anderem zu den Weinorten Bennwihr und Riquewihr. Am Samstag geht es weiter nach Gunsbach, Munster, Col de Fistplan und Soultzmatt. Der letzte Tag bringt die Radler nach Wintzfelden, Merxheim, Rixheim und durch den Hardtwald nach Weil. Die Tour umfasst etwa 200 Kilometer.

Entlang der Wiese ist am Sonntag, 16. Juli, eine kurzweilige Tour geplant. Zunächst wird nach Schopfheim gefahren, dann den Dinkelberg hinauf und entlang des Rheins nach Basel. Die Gesamtstrecke beträgt etwa 75 Kilometer mit 600 Höhenmetern. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr auf dem Rathausplatz in Weil.

Vom 20. bis 23. Juli wird eine viertägige Velotour in Haguenau im Unterelsass veranstaltet. Es geht auf Radwegen bis nach Hauenstein. Am zweiten Tag fahren die Teilnehmer durch den nördlichen Pfälzer Wald. Am dritten Tag führt die Tour in die Weingegend des östlichen Waldes. Die Schlussetappe verläuft auf dem Queichtalradweg bis nach Germersheim.

Am Sonntag, 20. August, wird zum Stauwehr bei Grenzach-Wyhlen und nach Augst gefahren. Der Weg zieht sich über Olsberg nach Buus. Über Maisprach fahren die Radler nach Rheinfelden und Weil. Die Gesamtstrecke umfasst etwa 70 Kilometer und rund 700 Höhenmeter. Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Rathausplatz in Weil.

Eine sportliche Tour erstreckt sich am Sonntag, 3. September, entlang der Wiese bis nach Steinen und weiter ins Kleine Wiesental nach Neuenweg sowie weiter über die Anhöhe „Hau“ nach Wembach. Über Hof und Oberhepschingen fahren die Teilnehmer nach Pfaffenberg. Die Heimfahrt wird über Zell und Hausen entlang der Wiese zurück führen. Die Gesamtstrecke hat etwa 85 Kilometer, es müssen rund 800 Höhenmeter überwunden werden. Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Rathausplatz in Weil.

Die Velotouren wurden zusammen mit dem Schwarzwaldverein Weil am Rhein geplant und erfolgen gemeinsam. Anmeldungen per E-Mail an Roland.Christ14@ online.de, JB.Wiechert@t-online.de oder bernd.klar@ googlemail.com