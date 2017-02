Weil am Rhein. Das nächste Treffen des Philo-Clubs Weil am Rhein findet am Montag. 6. März, ab 19 Uhr in der Buchhandlung Kastl, Hauptstraße 292, statt. Prof. Dr. Anselm Ernst wird sich mit dem Thema „Krieg der Lügen – die Macht der Verschwörungstheorien“ befassen.

Verschwörungstheorien sind so zahlreich und per Internet so schnell verbreitet, dass wahrscheinlich in jedem Kopf gleich ein Dutzend stecken, heißt es in der Ankündigung. Zu fragen sei natürlich, was sogenannte Verschwörungstheorien sind. „Verschwörungstheorien sind uralt (und vielleicht noch älter). Gehören Lug, Trug, Täuschung ganz selbstverständlich zu unserem Leben?“ Dass der Mensch eigentlich nur nach der Wahrheit strebt, scheint eine Lüge, eine Verschwörungstheorie zu sein, heißt es weiter.

Der Philo-Club Weil trifft sich einmal monatlich in der Buchhandlung Kastl. Meist geht es um ein Brennpunktthema der Philosophie.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, allerdings wird um eine Anmeldung unter Tel. 07621/74090 oder mail@holon-philosophie.de oder weil@buchkastl.de geben.