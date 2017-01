Von Saskia Scherer

Tiefe Temperaturen sind in der Region derzeit an der Tagesordnung. Die Wasserleitungen in Weil am Rhein haben aber bisher keine Schäden davongetragen. Wassermeister Klaus Zipser sind keine Fälle von geborstenen Leitungen bekannt.

Weil am Rhein. In Kandern gab es in den vergangenen Tagen drei Rohrbrüche, die die Verantwortlichen in Atem hielten. In Weil sieht das anders aus: „Es gibt nur normale Undichtigkeiten, aber da kontrollieren wir permanent“, erklärt Zipser im Gespräch mit unserer Zeitung.

Kälte mache den Leitungen allerdings ohnehin am wenigsten aus – kritisch werde es erst im Frühjahr, wenn alles wieder auftaut. „Problematisch sind die Erdbewegungen“, erläutert Zipser. Aber da habe er momentan noch keine Bedenken.

Wenn doch etwas passiert, kann sich das auf mehrere Arten bemerkbar machen. „Am angenehmsten sind die Fälle, wenn das Wasser oben austritt“, meint der Wassermeister. Gleichzeitig komme das aber am seltensten vor. Andererseits lassen sich Auffälligkeiten zum Beispiel gut am Nachtverbrauch erkennen. Wenn die Werte auf dem Elektronik-Zähler stark ansteigen, lasse das darauf schließen, dass etwas nicht in Ordnung ist.

Der Bereich, der in Frage kommt, werde dann immer mehr verkleinert, die Leitungen werden abgehört und der Bruch mit einem Korrelator geortet. Wenn die undichte Stelle lokalisiert ist, wird aufgegraben. Je nach Oberfläche und Schaden ergibt sich der Aufwand der Reparaturen. Manchmal müssen dann auch Teilstücke der Leitungen erneuert werden.

Dass vor allem alte Leitungen betroffen seien, kann Wassermeister Zipser nicht pauschal sagen. „Wir haben manchmal 100 Jahre alte Leitungen, die in einem guten Zustand sind“, berichtet er. Die Schäden tauchen eher „querbeet“ auf.

Als Tipp für Hausbesitzer meint Zipser: „Beim Wasseraustritt entstehen Geräusche, das kann man im Keller bei der Hauseinführung hören.“ Wenn das der Fall sei, sollen Betroffene im Wasserwerk Bescheid sagen. Außerdem sei es wichtig, seinen eigenen Wasserzähler abzulesen. „Wichtig ist die Regelmäßigkeit“, betont Zipser. Wer seine Anlage kontrolliere, könne so feststellen, wenn etwas nicht stimmt.

Allgemein sollten die Anlagen in Ordnung gehalten werden, rät der Wassermeister. Dazu gehören beispielsweise Spülkästen, Verbindungen oder Armaturen. „Sie müssen gewartet werden wie ein Auto“, sagt Zipser.