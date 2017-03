Weil am Rhein (rewe). Eine ausgesprochen gute Bilanz konnten die Mitglieder des Kleintierzuchtvereins C 201 bei ihrer Hauptversammlung am Freitagabend in ihrem Vereinsheim im Sohleck ziehen. Eröffnet wurde die Versammlung durch Vorsitzenden Peter Schassberger der neben Mitgliedern auch den Altmeister vom Bund Deutscher Kaninchenzüchter, Horst Beck, begrüßte.

Rückblick: In seinem Jahresbericht ließ der Vorsitzende das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. So organisierte der Verein zum zweiten Mal in Haltingen das Fasnachtsfeuer, das sehr gut besucht wurde. Eine rundum gelungene Sache war auch das traditionelle Osterfest mit Bescherung. Dazu wurden von Carmen Schassberger zusammengestellte Osternester für die Kinder sowie in der Osterwoche Eier an die Kindergärten verteilt.

Trotz schlechter Witterung ein „voller Erfolg“ war dem Vorsitzenden zufolge dank engagiertem Einsatz vieler Helfer das Pfingstfest. Um der Bevölkerung die Vielfalt der Rassen vorzustellen, richtete der Verein anstelle einer von Preisrichtern bewerteten Jungtierschau eine Werbeschau mit Tierbesprechung aus, die auf großes Interesse stieß.

Sehr gut verlief auch das Straßenfest, das laut Schassberger neben dem Pfingstfest eine wichtige „Einnahmequelle“ für den Verein darstelle. Für die Übernahme einer Schicht wünscht sich der Vorsitzende allerdings mehr Helfer. Den Abschluss bildete im Dezember die Kreisschau für Kaninchen.

Erfolge: Geflügelzuchtwartin Sonja Hertlin konnte viele Erfolge bei verschiedenen Kreisjungtierpokal- und Lokalschauen festhalten. Auf erfreulich großes Interesse stieß der erstmals vom Verein ausgerichtete Kükenmarkt. Mehr als 200 Küken verschiedener Rassen aus eigener Zucht von einem Alter bis maximal einer Woche sowie auch Bruteier standen zur Wahl.

Laut Kaninchenzuchtwartin Carmen Schassberger ergaben auch die Tierschauen in der Sparte Kaninchen sehr gute Ergebnisse. In ihrer zusätzlichen Funktion als Jugendwartin informierte sie außerdem über einen momentanen Stand von fünf Jugendlichen, von denen drei als Jungzüchter aktiv sind.

Nach den Informationen von Zuchtbuchführer Werner Hertlin beträgt der Jungtierbestand derzeit 151 Kaninchen in elf Rassen und Farbenschlägen.

Finanzen: Wie von Kassenwart Günter Endres zu erfahren war, steht der Verein auf gesunden Füßen, was Kassenprüfer Andreas Ploeger bestätigte. Als neuer Kassenprüfer wurde Viktor Lehn gewählt.