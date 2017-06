Weil am Rhein Künstler aus aller Welt zu Gast

Von Daniela Buch

Nach knapp zweimonatiger Pause hat die Colab Gallery in Friedlingen seit dem vergangenen Wochenende wieder ihre Türen geöffnet. „Prisma“ heißt die neue facettenreiche Ausstellung, die am Samstagabend eröffnet wurde und bis Oktober die Werke von Gastkünstlern aus Europa, Amerika, und dem Iran zeigt.

Weil am Rhein. Mehrere Wochen lang war die Galerie wegen des Umbaus geschlossen, der ein jedes Mal mit großem Aufwand für das Galerie-Team um Kurator Stefan Winterle verbunden ist. Jede Ausstellungsnische wurde zunächst in einen frisch renovierten Zustand gebracht, damit der jeweilige Künstler sie nach seinen Bedürfnissen neu ausgestalten konnte. Umso größer war nach der Galeriepause denn auch die Freude der Besucher, die in großer Zahl zur Vernissage kamen und das Ergebnis bestaunten. Bei Anlässen wie diesen werden regelmäßig um die 400 Besucher gezählt.

Die 2006 von Edwin Faeh, Geschäftsführer Carhartt Europa, und dem Künstler Sigi von Koeding (1968 bis 2010) ins Leben gerufene Colab Gallery, die in der Urban- Art-Szene für Qualität und Facettenreichtum geschätzt wird, gehört mit ihren mehr als 300 Quadratmetern zu den größten Ausstellungsflächen für das Genre. Im ersten Stock über dem Outlet-Bereich gelegen, ist die Colab Gallery Anlaufstelle für Kunstschaffende, Sammler, und Neugierige aus aller Welt.

Erneut steht die aktuelle Gruppenausstellung in ihrer Zusammensetzung und Gegenüberstellung für die unterschiedlichen Richtungen von kreativen Arbeiten, die ihre Wurzeln in der urbanen Kunst haben. Berücksichtigt wurden sowohl Atelierarbeiten als auch großformatige Wandgemälde.

Darunter sind Bilder, die aufgrund ihrer Motive polarisieren, wie jene expliziten Darstellungen von Enric Sant aus Spanien, die Graffiti, Typographie und Geometrie kombinierende Kunst von Most aus Deutschland, naturalistische Arbeiten von Pastel aus Argentinien, architektonische Buchstabenfragmente von Soda und satirisch interpretierbare schwarz-weiß Gemälde von Lugosis aus Italien, Acrylmalerei von Die_Cast (Zoer & Velvet) und Impressionistisches von Jaybo Monk aus Frankreich.

Nicht alle Künstler konnten dieses Mal direkt vor Ort ihre Nischen gestalten. „Die Weltpolitik hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, berichtete Stefan Winterle.

Zum einen war Kostas Seremetis aus den USA betroffen, der klassische Comics in Ölmalerei umsetzt. Ein Teil seiner Werke befindet sich wegen neuer Ausfuhr- und Handelsrichtlinien noch in einer Gallerie in Mexiko. Zum anderen die Brüder Icy & Sot aus dem Iran, die ihre Kunst im Heimatland nicht ausüben durften und vor zwei Jahren in die USA flüchteten. Durch die jüngsten US-amerikanischen Ein- und Ausreise-Beschränkungen war bei ihnen bis zuletzt unklar, ob sie nun kommen würden oder nicht – schließlich wurde ihr Bereich nach genauen Vorgaben vom Galerie-Team aufgebaut.