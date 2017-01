Regio. Letzte Woche haben die Organisatoren aus den Kulturzentren „Le Triangle“ in Huningue, dem Kulturzentrum „La Comète“ in Hèsingue, „La Coupole“ aus St. Louis und dem Kulturzentrum Kesselhaus in Weil am Rhein das fünfte Festival „Compli’Cité“ vorgestellt, das allein im letzten Jahr 5000 Menschen an neun Tagen in die Veranstaltungen gelockt hatte.

In diesem Jahr werden von heute an über 25 Vorstellungen angeboten, darunter fünf für die ganze Familie und alle Altersgruppen. Tanz, Musik, Zirkus und Clownerie als starke Akzente im Programm sollen auch der multikulturellen Gesellschaft gerecht werden. „Es gibt 84 Nationalitäten in Huningue, wir müssen das bei der Programmauswahl berücksichtigen“, sagt Steve Ursprung, der Koordinator des Festivals aus Hüningen.

So kann jeder an den Tanz-Angeboten von Bal Boby teilnehmen: Die Welt der Boby Lapointe inspiriert am 22. Januar um 15.30 Uhr in der Garnisonkirche zum kreativen Tanz.

Ein weiteres Fest in anderem Ambiente ist das Konzert mit Weltmusik mit Klängen aus der Bretagne, Tahiti, mit Sirtaki oder Boogie Woogie am 29. Januar um 15.30 Uhr im neuen Kulturzentrum Comet in Hésingue.

Franzosen und Deutsche können über Klischees lachen, die man sich voneinander gerne macht: Gaukler, Musiker und Akrobaten verbinden in der Show Brezel und Baguette, Peugeot und Volkswagen am Samstag, 21. Januar, um 20 Uhr im Triangle.

Jeder versteht auch die Sprache der Five Foot Fingers in ihrem Zirkus „In évantail“, eine US-amerikanische Show, die Burleske und technische Fertigkeit am 28. Januar, um 20 Uhr im Triangle präsentiert.

Das Festival vernachlässigt aber nicht das Theater. Und es ist dem künstlerischen Direktor des Triangle, Jacques Lamy Chappuis wichtig, Angebote für alle Altersgruppen zu schaffen.

Das Weiler Kulturamt ist mit dem Kesselhaus seit Anbeginn des Festivals vor fünf Jahren mit einem Konzert beteiligt, in diesem Jahr mit der deutsch-französischen Gruppe „Moi et les autres“ am Donnerstag, 26. Januar (Vorverkauf: www.reservix.de)