Weil am Rhein „Kunst Südwest“ im Stapflehus

Weil am Rhein. Die Ausstellung „Kunst Südwest“ der beiden Kunstvereine Weil am Rhein und Lörrach (VBK) zum Thema „Reflection“ wird am Freitag, 16. Juni, im Beisein der Landrätin Marion Dammann in der Städtischen Galerie Stapflehus eröffnet.

Einführende Worte spricht Friederike Völker (VBK). Ein Künstlergespräch findet am 2. Juli, 16 Uhr, statt.

Der Kunstverein Weil am Rhein gestaltet damit erstmalig zusammen mit dem VBK Lörrach eine Ausstellung. Es wurden Künstler, die im Landkreis Lörrach leben oder arbeiten oder einem der beiden Vereine angehören, eingeladen, sich mit ihren Arbeiten zum Thema „Reflection“ zu bewerben.

Aus über 100 Bewerbungen haben die Juroren Ruth Loibl, Gabriele Menzer, Clemens Pflieger und Sigrid Schaub Ende April 20 Künstler ausgewählt.

Die Wahl fiel auf folgende:

Mona Ardeleanu, Reinhard Bombsch, Peter Bosshart, Katharina Fekonja, Monika Grether-Ehrentraut, Insa Hofmann, Gerit Koglin, Luis Lenz, Sabine Mayer, Ulrika Olivieri, René Packeiser, Max Sauk, Kathrin Stalder, Jürgen Unseld, Nina Ruth Urban, Kathrin Wächter, Bernd Warkentin, Konstantin Weber, Thomas Willmann und Ulrich Wössner.

Zur Ausstellung wird ein Katalog erscheinen, in welchem die Künstlerinnen mit den ausgestellte Werken vorgestellt werden.n Die Ausstellung dauert bis 16. Juli, Öffnungszeiten: Sa 15 bis 18 Uhr, So 14 bis 18 Uhr