Weil am Rhein Kunstrasenplatz ist nun größtes Ziel

Von Marco Fraune

Damit auf die Aufstiegsfeier und die Freude über die geglückte Fusion in den nächsten Jahren nicht eine Katerstimmung folgt, setzen die Friedlinger Fußballer auch auf eine bessere Infrastruktur. Ziel ist, dass mit einem neuen Kunstrasenplatz in Friedlingen die Jugend an den Verein gebunden werden kann.

Weil am Rhein. Aus dem FC Friedlingen und dem FC Bosporus darf zum 1. Juli der neue Gesamtverein entstehen. Das hat der südbadische Fußballverband den Vereinsverantwortlichen aus Weil am Rhein jetzt schriftlich mitgeteilt. Die neue Vereinssatzung von „Bosporus FC Friedlingen“ und die weiteren zu erfüllenden Bestimmungen haben damit die letzte Hürde zur Fusion genommen, die bereits von den Mitgliedern Ende vergangenen Jahres abgesegnet wurde. „Wir haben lange gewartet, bis die Genehmigung gekommen ist“, freut sich der Sportliche Leiter, Riza Bilici, nun über die Bestätigung.

Mehr als 400 Mitglieder wird der Verein haben. Neben den drei Aktivmannschaften kommen noch die Altherren und vor allem sieben Jugendmannschaften hinzu. Ziel ist, diesen eine gute Infrastruktur zu bieten. „Ein Kunstrasenplatz ist das größte Ziel“, unterstreicht Bilici. Dies sei sowohl für die Region wichtig als auch ganz besonders für die Kinder in der Umgebung des Vereinsdomizils. Im Sommer müssten diese ansonsten auf einem wenig attraktiven Hartplatz spielen. Sollte das so bleiben, befürchtet der Sportliche Leiter eine Abwanderung zu anderen Vereinen, die bessere Rahmenbedingungen bieten. Mit der Stadt Weil am Rhein sei der Verein in Gesprächen. „Wir würden als Verein profitieren, doch die Priorität haben die Kinder“, unterstreicht Bilici.

Nicht nur der Platz in Friedlingen soll besser werden, sondern auch das Drumherum. So stehen bisher noch überall Fußballtore herum. Auch die Abtrennung der Ersatzbänke zum Spielfeld hin werde angegangen, damit das Spiel ungestört läuft. Hinzu kommen weitere Überlegungen, über die noch beraten wird. „Wir müssen sehen, dass wir die Infrastruktur verbessern. Vieles werden wir eigenhändig machen.“

Am vergangenen Wochenende konnte der FC Bosporus erst einmal die Rückkehr in die Bezirksliga feiern (wir berichteten auf der Seite „Regionalsport“). Damit wird das Team überregional spielen, für das bereits vier neue Spieler verpflichtet wurden und das einen Spieler vom FC Friedlingen aufnimmt. Die erste Mannschaft des FC Friedlingen spielt nach dem verpassten Aufstieg in der neuen Saison als zweite Mannschaft von Bosporus FC Friedlingen in der Kreisliga C, ebenso wie die dritte Mannschaft, die aber in einer anderen Staffel kickt.

Sportliches Ziel der ersten Mannschaft ist nun, sich in der Bezirksliga zu etablieren. Bilici: „Mit dem Team sollten wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben.“