Weil am Rhein (sif). Viel Geduld haben all diejenigen am Samstag aufbringen müssen, die mit dem Auto in der Stadt unterwegs waren. Ob jemand mit dem Auto zum Einkaufen fuhr oder ob die Grenzstadt nur durchfahren wurde – überall hatten sich lange Autoschlangen und Staus gebildet. Bedingt durch den seit vergangenen Mittwoch gesperrten Kreisel an der Colmarer Straße in Friedlingen, der heute früh wieder freigegeben wird, und wegen der dadurch erforderlichen Umleitungen herrschte in der gesamten Stadt ein sehr hohes Verkehrsaufkommen. Ob Leopoldshöhe, Friedlingen oder Haltingen, allenthalben gab es meist nur Stop-and-go-Verkehr.