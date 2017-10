Weil am Rhein Langer Atem und viel Spaß

Von Siegfried Feuchter

Mit 60 Teilnehmern blieb am Tag der Deutschen Einheit die Veranstaltung „Weil läuft“ hinter den Erwartungen zurück. Der Regen bis kurz vor dem Start hatte doch viele Läufer davon abgehalten, an der sechsten Laufveranstaltung des TV Weil und des Sporthauses Gemo teilzunehmen. Diese fand erstmals im Rahmen der sehr gut organisierten „Tour de Hieber“ statt.

Weil am Rhein/Binzen. „Die geringere Teilnehmerzahl ist ausschließlich dem Wetter geschuldet“, stellte Reiner Krause, Leiter der TV-Leichtathletikabteilung, fest. Denn in den zurückliegenden Jahren waren es immer um die 200 Läufer in den verschiedenen Kategorien. Doch kurz vor dem Start des Schülerlaufs riss gestern die Wolkendecke auf, und die Sonne lachte vom Himmel, als sich die Läuferinnen und Läufer auf die fünf Kilometer lange Strecke und um 11.35 Uhr die des Hauptlaufs auf die zehn Kilometer lange Strecke aufmachten. Die Stimmung am Start- und Zieleinlauf, wo im Rahmen der „Tour der Hieber“ ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm geboten wurde, war gut. Am Ende waren die Läufer, die die Strecke lobten, als auch die Verantwortlichen des TV um Reiner Krause zufrieden.

Auch Jörg Hieber, Seniorchef des großen regionalen Lebensmittelunternehmens, Karsten Pabst, Mitglied der Geschäftsleitung, sowie der TV-Vorsitzende Ulrich Obrist waren unter anderem Zuschauer der Starts der verschiedenen Läufe. Die Strecke des Hauptlaufs führte vom Binzener Hieber-Markt zunächst der Kander entlang in Richtung Eimeldingen und von dort in Richtung Fischingen, ehe es wieder zum Start- und Zielpunkt in Binzen zurückging. Neben dem 2,5-Kilometer-Lauf der Schüler und dem Fünf-Kilometer--Lauf der Erwachsenen gab es auch noch einen 2,5-Kilometer langen Staffellauf.

Mit dabei im Hauptlauf über zehn Kilometer war wieder Thomas Schwarze aus Weil. Er war der einzige Läufer, der bislang alle sechs Rennen in den zurückliegenden Jahren mitgemacht hat.

Krause war mit 20 Helfern des TV Weil am Zieleinlauf sowie entlang der Strecke im Einsatz. Der Hauptorganisator führte die geringere Beteiligung auch darauf zurück, dass aus der Schweiz weniger Läufer am Start waren, da im Nachbarland gestern kein Feiertag war.

(Die Gewinner der Läufe siehe nebenstehenden Bericht).

