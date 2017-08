Weil am Rhein Lautstärke unterliegt klaren Grenzwerten

Weil am Rhein (mcf). Das Grenzenlos-Festival soll nicht nur bis zu 5000 Musikbegeisterte in den Dreiländergarten locken, sondern auch nicht für verärgerte Nachbarn sorgen. „Wir hoffen, die Wogen in der Nachbarschaft ruhig zu halten“, erklärte Festival-Organisatorin Julia Maurer gestern bei einem Treffen mit Remo Schamberger von der LGS-Gesellschaft, Barbara Huber von der Otterbacher Siedlergemeinschaft „14 Linden“ sowie Thorsten Fliegel vom Waldkindergarten Märchenwald. Für die beiden Einrichtungen überreichte Maurer auf eine gute Nachbarschaft einen kleinen Zustupf.

Klar sei zwar, dass es durch das Elektromusik-Festival am kommenden Samstag laut werde. Doch: „Die Dezibel-Auflagen werden wir auf jeden Fall einhalten.“ Eine externe Firma erstelle auch entsprechende Messprotokolle. Remo Schamberger von der LGS-Gesellschaft betonte gestern außerdem, dass man genau auf die Einhaltung der Werte achten werde.

„Die Musik stört mich sehr wenig, sondern der Verkehr während der An- und Abreise sowie Besucher, die in Otterbach parken“, erklärte Huber. Grundsätzlich sei es ja auch gut, dass in der Stadt etwas geboten wird, ergänzte Fliegel. „Die LGS schaut, dass für alle Altersgruppen dabei ist“, verwies Schamberger auf eine große Bandbreite an Veranstaltungen im Dreiländergarten. Doch das Maximum sei auch erreicht. „Wir wollen das Gelände und die Bürger nicht überstrapazieren.“