Weil am Rhein Lautstark wird der Sieg gefeiert

Das Unterdorf gewinnt gegen das Oberdorf. 250 Zuschauer waren am Montagabend gekommen, um sich den traditionellen Wettkampf anzusehen und die Mannschaften nach Kräften zu unterstützen.

Weil am Rhein (sc). Das Fußballspiel stellt in jedem Jahr den krönenden Abschluss der Sportwoche des FV Haltingen dar. Das Oberdorf hatte im vergangenen Jahr den Pokal gewonnen und in der Metzgerei Hagin deponiert. Mit einem souveränen 5:2 holten sich nun die Unterdörfler den Pokal nach Hause, der für ein Jahr in „Chrissis Bier Bar“ zu bewundern sein wird.

Stadionsprecher und Spielkommentator Michael Sesiani wusste dabei genau, was die Zuschauer von ihm erwarten. Wie in jedem Jahr begrüßte er durch den Lautsprecher die 23 430 Zuschauer, die gekommen waren, um das traditionelle Fußballspiel mitzuerleben. Ein Dorfduell ohne diese Ansage ist nur halb so schön, stellten die lachenden Zuschauer fest.

Das 1:0 gelang Zogaj Arben mit einem Elf-Meter-Schuss. „Ein wunderschönes Tor“, so Sesiani. Julien Theoblad erzielte den Ausgleich für das Oberdorf. Die Freude währte nicht lange, denn vor der Halbzeit schoss Zogaj Arben das 2:1 für das Unterdorf. Der Siegeszug des Unterdorfs war nicht aufzuhalten. 3:1 durch Santo Di Fazio, das 4:1 wiederum durch Zogaj Arben und noch einmal ein Tor zum 5:1 durch Santo Di Fazio folgten. Kurz vor Abpfiff durch Schiedsrichter Lombardo Gaspare gelang den Spielern des Oberdorfes noch Ergebniskosmetik. Boahma David war der glückliche Torschütze, der das zweite Tor für das Oberdorf schoss. Singend zogen die Fußballer des Unterdorfs nach dem Schlusspfiff mit dem Pokal durch das Festzelt und feierten lautstark den Sieg.

Insgesamt zufrieden mit dem Verlauf der Sportwoche zeigte sich der Vorsitzende des FV Haltingen, Rolf-Dieter Jägle. Ob Grümpelturnier, an dem zwölf Mannschaften teilnahmen, das Firmenturnier am Freitag mit zehn Mannschaften oder das Drei-Länder-Turnier, an dem auch zwei französische Mannschaften mitwirkten, alles verlief reibungslos. Höhepunkt der Sportwoche sei neben der Begegnung Ober- gegen Unterdorf die Festveranstaltung am Samstagabend gewesen, an der die Gäste mit bester Laune bis in die Morgenstunden zur Musik der Band „Amadeo“ getanzt und gefeiert hätten, so Jägle.