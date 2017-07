Weil am Rhein Lebensfroh, spontan, postmodern

Nachrichten-Ticker

03:43 Großes Neonazi-Konzert mit Tausenden Rechten in Thüringen

Themar - In Thüringen rüstet sich die Polizei für das bundesweit wohl größte Neonazi-Konzert des Jahres. Dazu werden mehr als 5000 Rechte und rund 2000 Gegendemonstranten im Süden des Bundeslandes erwartet. Knapp 1000 Polizisten werden die Versammlungen in Themar sichern. Bürgerinitiativen und Privatpersonen haben vom frühen Morgen an neun Gegenveranstaltungen angemeldet.

03:42 Nationalfeiertag in Frankreich mit Terror-Gedenken

Nizza - Frankreich hat an seinem Nationalfeiertag der Opfer des Lastwagen-Anschlags von Nizza vor genau einem Jahr gedacht. Bei einer emotionalen Zeremonie wurden in der Mittelmeerstadt die Namen der 86 Ermordeten verlesen. Anschließend hielten Angehörige und zahlreiche Spitzenpolitiker für eine Schweigeminute inne. Der Nationalfeiertag werde nie mehr völlig der gleiche sein, sagte Staatspräsident Emmanuel Macron. Bei dem Terroranschlag am 14. Juli 2016 war ein 31-jähriger Angreifer mit einem Lastwagen in die Menschenmenge gerast. Die Polizei erschoss den Täter.

03:06 Brand in hessischem Krankenhaus - gesamtes Gebäude evakuiert

Fritzlar - Ein Krankenhaus im nordhessischen Fritzlar ist wegen eines Feuers in der Nacht komplett geräumt worden. Mindestens drei Patientenzimmer des "Hospitals zum Heiligen Geist" seien aus ungeklärten Gründen in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Einem Sprecher zufolge gibt es wahrscheinlich Verletzte, genaue Erkenntnisse dazu lagen zunächst aber nicht vor. Alle rund 100 Patienten des Krankenhauses wurden in Sicherheit gebracht, die Stadt Fritzlar stellte eine Halle als Behelfsunterkunft zur Verfügung. Der Brand ist inzwischen gelöscht.

02:55 Erstochene Deutsche waren wohl Langzeitbewohner Hurghadas

Hurghada - Die bei einer Messerattacke im ägyptischen Hurghada getöteten Deutschen haben einem Bekannten der zwei Frauen zufolge dauerhaft in dem Badeort gelebt. Er kenne die beiden Opfer persönlich, sagte der ehemalige deutsche Honorarkonsul Hurghadas, Peter-Jürgen Ely. Eine weitere Bekannte von ihm habe die Frauen nach der Tat identifiziert. Die Bluttat ereignete sich an einem Strand des beliebten Ferienorts. Der später festgenommene Angreifer sei von einem öffentlichen Bereich aus an den Hotelstrand geschwommen und habe mit dem Messer mehrere Touristengruppen angegriffen, hieß es.

01:50 Kardinal Meisner findet seine letzte Ruhe im Kölner Dom

Köln - Der verstorbene Kardinal Joachim Meisner wird heute im Kölner Dom beigesetzt. Dafür wird der Sarg zunächst in einer Prozession aus der Kirche St. Gereon zum Dom geleitet. Dort zelebriert Erzbischof Rainer Maria Woelki die Totenmesse. Die Predigt hält der Primas von Ungarn, Peter Erdö, ein Freund des Kardinals. Anschließend wird Meisner in der Bischofsgruft in den Kellergewölben des Doms beigesetzt. Meisner war am 5. Juli im Alter von 83 Jahren in Bad Füssing in Bayern gestorben. Er war einer der bekanntesten und zugleich umstrittensten Kirchenführer der vergangenen Jahrzehnte.