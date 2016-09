Weil am Rhein. Ein wohnsitzloser und krimineller Osteuropäer hat am Mittwochnachmittag den Ladendetektiv eines Einkaufsmarkts in Friedlingen und die Polizei beschäftigt. Kurz nach 13 Uhr klaute der Mann eine Musikbox und flüchtete, ehe ihn der Detektiv ergreifen konnte. Der Dieb ging direkt in den Rheinpark und verkaufte das Diebesgut an einen Abnehmer. Danach lief er in den Markt zurück und entwendete erneut Waren im Wert von etwa 150 Euro. Der Detektiv erkannte den jungen Mann und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die nahm den 19-Jährigen vorläufig fest und sorgte für die Rückgabe des Diebesgutes. Nach Sachlage ist der junge Mann mittellos und begeht Straftaten, durch die er seinen Lebensunterhalt finanziert.